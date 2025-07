Nouveau numéro anti-arnaques : ce que les consommateurs doivent savoir

Un appel vous semble douteux ? Désormais, un simple coup d’œil suffit. Avec l’introduction du numéro unique “99 99 99 99 99”, les appels frauduleux deviennent plus faciles à repérer. Explications sur une mesure pensée pour protéger les consommateurs contre l’arnaque téléphonique.

L’Arcep lance un affichage spécial pour signaler les appels suspects

À partir de juillet 2025, les opérateurs téléphoniques devront remplacer certains numéros affichés sur votre téléphone par le code “99 99 99 99 99”. Ce numéro ne correspond à aucun service : il sert uniquement à vous alerter.

Ce changement concerne tous les appels entrants affichant un numéro mobile français mais provenant de l’étranger sans vérification technique. Ces appels sont souvent à l’origine de tentatives d’arnaque par téléphone : faux agents bancaires, prétendus livreurs ou appels automatisés menaçants. En bref : si vous voyez “99 99 99 99 99” sur votre écran, ne répondez pas. Le numéro de l’appelant n’a pas pu être vérifié.

99 99 99 99 99 : Pourquoi ce numéro est une vraie protection

Jusqu’à présent, les escrocs pouvaient faire apparaître n’importe quel numéro, même celui de votre banque ou de votre mairie. Cette pratique s’appelle l’usurpation d’identité téléphonique.

Avec cette nouveauté imposée par l’Arcep (le régulateur des télécoms), cela devient beaucoup plus difficile. Si l’appel est douteux ou non conforme, il n’apparaîtra plus avec un faux numéro crédible, mais avec le code 99 99 99 99 99.

Résultat :

Vous savez immédiatement que l’appel n’est pas digne de confiance.

Vous pouvez ignorer ou bloquer l’appel sans hésitation.

Vous ne risquez plus de tomber dans le piège en croyant reconnaître un numéro familier.

Une règle simple, qui protège au quotidien

Ce nouveau numéro s’appliquera dans trois cas précis :

Appel venu de l’étranger affichant un 06 ou 07 non vérifié. Problème technique empêchant de confirmer le numéro d’origine. Utilisation frauduleuse d’un numéro par un opérateur ou un client non autorisé.

Dans tous ces cas, l’affichage du 99 devient obligatoire. C’est une alarme visuelle immédiate : vous ne pouvez plus être trompé par un numéro mensonger.