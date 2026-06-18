Apprentis : 84 % exposés à des risques professionnels, quelles protections ?

84 % des apprentis préparant un diplôme de niveau CAP à bac+2 sont exposés à au moins un facteur de pénibilité physique pendant leur formation. L’enquête Oripa, menée par la Dares (service statistique du ministère du Travail) et publiée le 17 juin 2026, révèle aussi que 67 % dépassent les 35 heures hebdomadaires. Derrière ces chiffres se cachent de véritables enjeux de santé et de sécurité au travail. Comprendre ces risques et connaître les protections légales devient indispensable pour les jeunes en alternance et leurs familles.

Ce que dit la loi sur les conditions de travail des apprentis

Le Code du travail encadre strictement l’apprentissage. Les entreprises doivent respecter les mêmes règles que pour les salariés, avec des protections renforcées pour les mineurs. Pourtant, l’enquête du ministère du Travail montre des écarts importants entre la norme et la pratique quotidienne.

Les 35 heures légales : une limite régulièrement dépassée

Deux apprentis sur trois travaillent au-delà de 35 heures par semaine. Dans les métiers de bouche, la proportion grimpe à 71 %. Les cuisiniers (26 % des effectifs), pâtissiers (21 %) et boulangers (17 %) figurent parmi les plus concernés. Le rythme hebdomadaire moyen dépasse souvent les 40 heures, avec des pointes à 50 heures dans certaines structures artisanales.

Les apprentis mineurs bénéficient normalement d’une protection spécifique : la durée quotidienne ne peut excéder 8 heures, la durée hebdomadaire 35 heures. Seules des dérogations temporaires permettent d’aller jusqu’à 5 heures supplémentaires par semaine. Or, 63 % des apprentis en production sont mineurs, et beaucoup effectuent ces heures supplémentaires de façon systématique, non exceptionnelle.

Heures supplémentaires : obligations de compensation et de repos

Lorsqu’un apprenti majeur réalise des heures supplémentaires, l’employeur doit les compenser. Soit par une majoration salariale (25 % pour les 8 premières heures, 50 % au-delà), soit par un repos équivalent. Pourtant, 25 % des apprentis en métiers de bouche ne reçoivent jamais de compensation. Selon la Dares, « les apprentis exerçant dans ces métiers font état de fortes contraintes horaires et d’un intense rythme de travail, avec un temps de repos court ».

Le repos quotidien doit atteindre 11 heures consécutives (12 heures pour les mineurs). Le repos hebdomadaire s’élève à 35 heures minimum, incluant le dimanche. Mais 47 % des apprentis travaillent le samedi ponctuellement ou régulièrement. Les horaires atypiques (avant 7 heures, après 20 heures) touchent massivement les secteurs de la restauration et des services aux particuliers.

Identifier les risques professionnels : les 7 facteurs de pénibilité

Depuis 2015, le Code du travail identifie dix facteurs de pénibilité professionnelle. Sept concernent directement les apprentis : les contraintes physiques marquées, l’environnement physique agressif, et les rythmes de travail perturbés. Reconnaître ces facteurs permet d’activer des protections et de prévenir les accidents.

Environnement physique dégradé (bruit, température, etc.)

Le bruit intense, les températures extrêmes, l’exposition aux produits chimiques ou aux agents biologiques constituent des risques majeurs. Dans le bâtiment, les apprentis travaillent souvent en extérieur, exposés au froid l’hiver et à la chaleur l’été. Les boulangers subissent des variations thermiques brutales entre les fours et les zones de stockage réfrigéré. Les mécaniciens (32 % des apprentis en automobile, électricité, industrie) manipulent des solvants et des huiles.

Travail répétitif et postures à risque

La manutention de charges lourdes touche particulièrement le bâtiment (17 % de menuisiers) et la logistique. Les gestes répétitifs affectent les coiffeurs (21 % des apprentis en services aux particuliers) et les vendeurs (24 % en vente, gestion, secrétariat). Les postures pénibles (accroupi, bras en l’air, dos courbé) concernent les carreleurs, plombiers, électriciens.

63 % des apprentis cumulent plusieurs facteurs de pénibilité. 18 % y sont exposés de façon régulière, pas seulement occasionnelle. Les troubles musculo-squelettiques, première cause de maladie professionnelle en France, guettent ces jeunes dès le début de leur carrière.

Horaires atypiques et cycles de travail perturbés

Le travail de nuit, en équipes alternantes ou avec des horaires fragmentés perturbe les rythmes biologiques. Les apprentis en restauration commencent parfois à 5 heures pour la mise en place, terminent à 23 heures après le service. Les boulangers travaillent fréquemment de nuit. 78 % des apprentis alternent entre formation et entreprise à un rythme hebdomadaire, ce qui complique l’adaptation physiologique.

Secteurs à surveiller particulièrement : métiers de bouche, bâtiment, services

Tous les secteurs ne présentent pas le même niveau de risque. Trois domaines concentrent les expositions les plus fortes aux conditions de travail pénibles.

Les cuisiniers et pâtissiers en première ligne

Les métiers de bouche regroupent 71 % des apprentis effectuant des heures supplémentaires. La chaleur des cuisines, les horaires coupés (pause entre midi et soir), le stress du service créent un environnement exigeant. Les couteaux, mandolines, robots multiplient les risques de coupures. Les sols glissants provoquent des chutes.

La pression temporelle génère aussi un rythme de travail intense. 42 % des apprentis déclarent devoir effectuer des tâches que personne d’autre ne veut faire, comme le nettoyage des graisses ou la plonge prolongée. Un quart ne reçoit aucune compensation pour leurs heures supplémentaires, situation illégale mais fréquente dans les petits établissements.

Le bâtiment : où travaillent souvent les plus jeunes

Le bâtiment accueille une proportion importante d’apprentis mineurs (63 % dans le domaine de la production). Ces jeunes portent des charges, utilisent des outils dangereux (scies circulaires, perceuses), travaillent en hauteur. Les chutes représentent 30 % des accidents graves dans le secteur. L’exposition aux poussières (plâtre, ciment, bois) menace le système respiratoire à long terme.

Les entreprises de moins de 10 salariés, majoritaires dans l’artisanat du bâtiment, disposent rarement de services de prévention structurés. L’apprenti devient parfois la variable d’ajustement, affecté aux tâches les plus pénibles sans formation suffisante. 60 % des apprentis en production visent un CAP, diplôme de niveau 3, et débutent donc très jeunes.

Que faire si vous ou votre enfant êtes exposé à ces risques ?

Identifier un problème ne suffit pas. Des recours existent pour protéger les apprentis confrontés à des conditions illégales ou dangereuses.

Première étape : dialoguer avec le maître d’apprentissage. La plupart des difficultés proviennent d’une méconnaissance des règles, pas d’une volonté de nuire. Expliquer les limites légales, demander un ajustement des horaires ou des tâches résout souvent la situation.

Si le dialogue échoue, le centre de formation des apprentis (CFA) joue un rôle de médiateur. Les formateurs vérifient régulièrement les conditions d’accueil en entreprise. Signaler une difficulté permet d’activer un suivi renforcé, voire de proposer un changement d’employeur. 9 % des apprentis ont changé d’entreprise entre les deux années étudiées par la Dares.

L’inspection du travail intervient en cas de manquements graves (absence de compensation des heures supplémentaires, non-respect des temps de repos, exposition à des risques sans protection). Les apprentis bénéficient des mêmes droits que les salariés, y compris le droit de retrait en cas de danger grave et imminent.

Enfin, la médecine du travail assure un suivi spécifique des apprentis, avec une visite médicale d’embauche systématique. Exposer ses difficultés physiques permet d’obtenir des recommandations, voire une déclaration d’inaptitude à certaines tâches. Les jeunes ignorent souvent qu’ils peuvent consulter le médecin du travail à leur demande, sans autorisation de l’employeur.

Malgré ces expositions multiples, 96 % des apprentis se déclarent satisfaits du métier exercé. 87 % apprécient leur bien-être physique au travail. 80 % préfèrent les périodes en entreprise à celles en formation.