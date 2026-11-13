Artisanat 2025 : boom des créations face au défi des transmissions

En 2025, 292 000 entreprises artisanales ont été créées en France, soit 5 % de plus qu’un an auparavant. Désormais, une entreprise sur quatre relève de l’artisanat. Les créations progressent, mais les transmissions de fonds de commerce stagnent.

292 000 créations, surtout dans les services

Publié le 12 novembre 2026, le baromètre ISM-MAAF fait état d’une hausse de 44 % des créations artisanales en six ans. Les entreprises individuelles représentent 78 % des ouvertures, une part en augmentation de 6 %. Parmi les créateurs de moins de 30 ans, 65 % privilégient la micro-entreprise pour sa simplicité administrative et fiscale.

Le nettoyage de bâtiments arrive en tête avec 53 620 créations, devant les soins de beauté (18 500) et les taxis-VTC (17 990). Ces activités répondent notamment à l’externalisation de services par les entreprises, à la demande de prestations de bien-être et à l’évolution de la mobilité urbaine.

Anne-Sophie Prissé, Directrice Marketing et Communication MAAF, déclare : « Aujourd’hui, une entreprise créée sur quatre relève de l’artisanat, illustrant le rôle majeur du secteur dans l’économie française. En accompagnant depuis de nombreuses années les artisans à chaque étape de leur parcours entrepreneurial, MAAF observe que l’envie d’entreprendre reste forte auprès de toutes les générations. » La possibilité de démarrer seul, des barrières à l’entrée relativement faibles, une demande locale stable et la valorisation du savoir-faire manuel figurent parmi les atouts du secteur.

Créer : des services en hausse, un BTP en recul

Les créations dans les services ont augmenté de 8 % en 2025. Le nettoyage professionnel bénéficie de l’externalisation par les entreprises et les collectivités ; les soins de beauté, du développement des prestations à domicile. La maintenance informatique, le conseil et l’assistance administrative attirent aussi des créateurs, dans un contexte de digitalisation et de recours des PME à des compétences externes.

Dans l’alimentation artisanale, les créations restent dynamiques, notamment autour de boulangeries bio, de food trucks spécialisés et de traiteurs végétariens. Les transmissions de fonds de commerce du secteur ont, elles, légèrement baissé : elles reculent de 1 %.

Le BTP se distingue par une baisse de 2 % des créations en 2025, sur fond de contraction du marché immobilier et de hausse du coût des matériaux. Les artisans du bâtiment font également face à des délais de paiement plus longs et à une concurrence accrue. Pour un projet dans ce secteur, la rénovation énergétique ou l’adaptation des logements au vieillissement sont des niches à examiner plutôt que la construction neuve.

Reprendre : des cessions qui stagnent malgré les départs à venir

Plus d’un dirigeant artisanal sur quatre a dépassé 55 ans et envisage la retraite, mais les cessions de fonds de commerce stagnent globalement. Le prix demandé par les vendeurs s’écarte de la capacité financière de nombreux candidats : le montant médian des transactions atteint 90 000 euros en 2025, et certains repreneurs ne disposent pas d’un apport personnel suffisant.

Les jeunes créateurs préfèrent souvent partir de zéro pour choisir leur modèle économique. Ils redoutent aussi de reprendre une clientèle vieillissante, des équipements obsolètes ou une réputation à reconstruire. La boucherie, la plomberie et la mécanique automobile peinent, de leur côté, à attirer les nouvelles générations.

Les transmissions baissent de 3 % dans les services, notamment le pressing et la réparation automobile, et de 1 % dans l’alimentation artisanale. En boulangerie-pâtisserie traditionnelle, la concurrence des enseignes industrielles et les horaires contraignants dissuadent des repreneurs. Selon l’étude ISM-MAAF, cette situation menace la pérennité de milliers d’entreprises dans les prochaines années.

L’Institut supérieur des métiers alerte : « Dans un contexte de vieillissement du secteur avec 1 dirigeant sur 4 âgé de plus de 55 ans, les transmissions devraient au contraire accélérer pour éviter la perte de milliers d’entreprises dans les prochaines années. » Certaines entreprises à reprendre disposent d’une clientèle fidèle, d’équipements amortis et d’un savoir-faire éprouvé. Les repérer tôt laisse davantage de temps pour préparer la transmission.

Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat tiennent des bourses de transmission ; les fédérations professionnelles, notamment celles des boulangers et des coiffeurs, diffusent des annonces. Des experts-comptables spécialisés peuvent aussi connaître les projets de clients proches de la retraite. Avant de négocier, il faut vérifier le chiffre d’affaires sur au moins trois ans, examiner le matériel et les locaux, puis apprécier la fidélité de la clientèle et son éventuelle concentration sur quelques gros clients.

Quel statut pour créer ou reprendre ?

L’entreprise individuelle (EI) attire 78 % des créateurs artisanaux par sa simplicité et ses charges sociales proportionnelles au chiffre d’affaires. La micro-entreprise convient aux activités qui demandent peu d’investissement initial ; le plafond indiqué pour les prestations de services est de 77 700 euros. Au-delà, une SARL ou une SAS permet notamment d’accueillir des associés ou des investisseurs et d’organiser la protection du patrimoine personnel.

Pour une reprise, acheter un fonds de commerce en nom propre limite les possibilités de financement bancaire. Une société créée pour porter l’acquisition peut faciliter l’obtention d’un prêt et permettre au cédant de rester temporairement associé minoritaire pendant la transition. Le cadre fiscal local entre aussi dans le choix de la structure : Les réformes fiscales régionales, comme celle de la TGC en Nouvelle-Calédonie, sont à anticiper.