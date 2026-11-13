Certaines montres naissent pour être admirées. D’autres pour accompagner l’inconnu. La Duward Aquastar Océanic appartient à cette seconde catégorie. Fine, élégante, presque discrète pour une plongeuse, elle incarne une autre idée de l’exploration : moins spectaculaire, plus intérieure. Entre héritage technique, diffusion européenne singulière et mythe lié à Jacques-Yves Cousteau, elle oscille entre certitudes et légendes, comme l’océan lui-même.

Aquastar et ses cousins : une galaxie horlogère tournée vers la mer. L’histoire d’Aquastar est celle d’une maison profondément liée à l’univers marin. Fondée dans les années 1960, elle développe des montres pensées pour les plongeurs, avec une approche technique et fonctionnelle rare pour l’époque. Mais Aquastar ne se limite pas à une seule identité. Elle s’inscrit dans une véritable constellation européenne : les modèles Lorenz en Italie et les versions Duward en Espagne. Cette dernière déclinaison donne naissance à une montre singulière : la Duward Oceanic, référence 1345. Une pièce helvético-espagnole, à la croisée des influences, qui séduit par son équilibre rare. Il y a dans cette diffusion multiple quelque chose de profondément humain : une même idée, adaptée à différents horizons. Comme si le temps lui-même changeait légèrement de visage selon les rivages qu’il traverse.

L’Océanic : finesse, lumière et ingénierie discrète. La Duward Aquastar Océanic se distingue immédiatement par son élégance inattendue. Là où certaines plongeuses imposent leur robustesse, elle choisit la subtilité. Son boîtier évoque les « skin divers » des années 60, mais dans une version adoucie, plus fine — environ 12 mm d’épaisseur — presque aérienne pour une montre étanche à 200 mètres. Les cornes, intégrées dans le prolongement de la carrure, créent une ligne fluide, continue. Le brossage satiné renforce cette impression de douceur, comme polie par le temps lui-même. On pense à certaines réalisations de Tissot de la même époque, notamment les Seastar ou PR 516, mais avec une personnalité propre, plus organique. La lunette, partiellement enchâssée dans le boîtier, est protégée mais demande une manipulation plus précise. Elle conserve son insert gradué et, sur les exemplaires bien préservés, sa perle luminescente d’origine, un détail précieux, souvent disparu avec le temps. La couronne, signée du “W”, rappelle discrètement l’identité de la marque. Mais le véritable trésor réside dans le cadran. Un fond soleillé, vibrant, qui capte la lumière et la transforme en nuances infinies. Des index trapézoïdaux typiques d’Aquastar viennent structurer cet espace vivant. Ces cadrans, sensibles à la corrosion, sont rarement conservés dans cet état. Lorsqu’ils le sont, avec leur tritium d’origine, ils deviennent presque des fragments de temps intact. Sous le boîtier, une signature majeure : celle des établissements EPSA (Ervin Piquerez S.A.), avec le célèbre label Super Compressor, reconnaissable à son logo de scaphandrier. Ce système ingénieux renforçait l’étanchéité avec la pression, garantissant une résistance jusqu’à 200 mètres. Côté mouvement, la montre embarque un calibre A. Schild AS 1903, robuste et éprouvé, également utilisé dans d’autres modèles Aquastar. Rebaptisé Duward 1906, il témoigne d’une continuité technique fidèle et pragmatique. Ici, tout est mesuré. Rien n’est excessif. Et c’est précisément cette retenue qui crée l’émotion.

Cousteau, le mythe et le temps retrouvé. La Duward Aquastar Océanic est souvent associée à Jacques-Yves Cousteau. Si aucune preuve formelle ne montre qu’il ait porté ce modèle précis — son choix confirmé allant plutôt à l’Aquastar 63 ou la Deepstar — l’image reste puissante. Pour moi, Cousteau n’a jamais été qu’un nom : il a été une rencontre. Je me souviens, enfant, d’un vol vers Nice où j’ai eu la chance de le croiser. Je l’admirais depuis toujours, fasciné par ses explorations et ses films. Contre toute attente, nous avons parlé… d’hippopotames ! J’avais vu un de ses documentaires sur ces géants d’Afrique et il s’est montré curieux et patient, discutant avec moi comme si le temps n’avait aucune prise sur lui. Ce souvenir m’accompagne encore, comme un écho lointain des profondeurs qu’il a explorées. Porter aujourd’hui une Duward Aquastar Océanic, c’est un peu revivre cette rencontre. Sous l’eau, le temps change. Il devient dense, silencieux, et chaque minute prend une nouvelle épaisseur. La montre devient un repère, un compagnon discret mais présent. Et dans cette relation entre l’homme, la mer et l’objet, une leçon apparaît : le temps ne se mesure pas seulement en secondes ou en mètres, il se ressent, il se traverse, il se vit. La Duward Aquastar Océanic n’est pas seulement une montre de plongée. C’est un fragment d’histoire, un témoin de curiosité, un pont entre l’enfance et l’océan, entre le réel et le mythe.