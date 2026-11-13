« Je suis loin de chez moi 24 jours par mois » : Miriam, camionneuse à 22 ans, raconte pourquoi elle ne changerait pour rien au monde

Miriam, chauffeuse routière argentine connue sur Instagram sous le pseudonyme @lachicacamionera, raconte qu’elle passe entre 22 et 24 jours en déplacement pour le travail, et que lorsqu’elle rentre à la maison, elle ne reste que trois ou quatre jours, si elle a de la chance et que c’est la basse saison. En haute saison, ce répit peut tomber à deux jours à peine avant de reprendre la route.

Émigrée en Europe, Miriam a transformé à 22 ans sa passion pour les moteurs en métier. Sous le nom « La ragazza camionista », elle documente sur les réseaux sociaux son quotidien au volant d’un poids lourd, qui l’emmène transporter des marchandises entre l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne et la Pologne. Malgré son jeune âge, elle dit avoir trouvé le travail de sa vie.

Cette vie presque entièrement passée sur la route s’accompagne d’une rémunération supérieure à celle des chauffeurs restant sur le territoire national. Selon des estimations rapportées par le quotidien espagnol 20minutos, un chauffeur routier employé dans le transport international en Espagne peut espérer un salaire moyen de 37 000 euros bruts par an, soit environ 3 000 euros par mois sur douze mensualités.

L’écart avec les trajets strictement nationaux avoisine 7 000 euros par an, un surplus qui s’accompagne de sacrifices personnels importants.

Quarante portions cuisinées avant chaque départ

La préparation commence avant même le retour à la maison : pendant le trajet, Miriam s’arrête au supermarché pour acheter les aliments nécessaires au déplacement suivant. Une fois chez elle, elle cuisine jusqu’à 40 portions de nourriture, de quoi tenir environ trois semaines sur la route.

Les repas sont congelés et rangés dans un réfrigérateur de 55 litres installé dans la cabine, de sorte qu’elle n’a pas à cuisiner pendant ses trajets, à l’exception des pancakes, seule préparation qu’elle s’autorise au volant. Il faut aussi faire des réserves de produits d’hygiène, d’avoine et de serviettes.

Le camion devient alors une seconde maison, avec des espaces réduits et un confort limité. Même trouver un endroit où se doucher peut poser problème, toutes les aires de repos ne disposant pas de services adéquats. Chaque arrêt doit tenir compte à la fois des délais de livraison et des heures de conduite autorisées : la réglementation européenne limite en principe un conducteur professionnel à neuf heures de conduite par jour, avec la possibilité d’aller jusqu’à dix heures deux fois par semaine.

La journée de travail dépasse largement ce temps au volant, entre attentes dans les entrepôts, démarches administratives, chargements et imprévus sur la route.

Miriam résume, à propos de ses courts séjours à la maison, qu’elle veut voir ses amis, qu’elle veut se reposer, qu’elle doit préparer les affaires pour le prochain voyage, et qu’avec si peu de temps, tout devient un peu compliqué.

Elle conseille à celles qui voudraient suivre sa trace de bien connaître les langues étrangères, en particulier l’anglais. Elle explique que c’est presque obligatoire de se mettre à étudier l’anglais, car on peut être envoyé en France, en Allemagne, en Pologne, en Irlande, et que la langue qui les relie tous est l’anglais, avant d’admettre avoir elle-même encore quelques difficultés et devoir parfois demander de l’aide à un collègue.

Au début, elle avait peur de ne pas être à la hauteur. L’expérience lui a depuis donné confiance en ses capacités, et elle ne regrette pas son choix de carrière. À travers ses vidéos, elle cherche désormais à encourager d’autres femmes à entrer dans un secteur encore majoritairement masculin.