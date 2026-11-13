Donald Trump dévoile un nouveau plan pour écraser l’Iran, sans utiliser de bombes ni les porte-avions de la marine américaine

Marco Rubio a résumé, mardi 10 novembre 2026, la stratégie de Washington face à Téhéran en affirmant que la douleur économique infligée à l’Iran était en ce moment extraordinaire, et qu’elle s’accumulait, grandissant chaque jour. Il s’exprimait devant des journalistes à Paris, au terme de deux jours de réunions avec les ministres des Affaires étrangères du G7.

Rubio a réfuté l’idée que l’absence de nouvelles frappes traduirait un statu quo stérile entre les deux pays. Il a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de mener des frappes militaires si le même objectif pouvait être atteint par des moyens économiques et la pression économique, précisant que cela ne constituait pas une impasse. Selon lui, l’Iran n’a jamais connu une telle incapacité à vendre son énergie sur le marché mondial.

Un blocus naval complété par un verrou terrestre

Washington annonce de nouvelles restrictions sur le commerce terrestre entrant et sortant d’Iran, baptisées Opération Iron Gate. Elles s’ajoutent au blocus naval déjà en place, que le président Donald Trump qualifie lui-même de « plus grand blocus naval de l’Histoire ». L’objectif du blocus naval reste identique : empêcher Téhéran d’exporter son pétrole.

Marco Rubio a précisé que cette décision de s’abstenir de nouvelles frappes avait été prise après des échanges avec des alliés régionaux du Moyen-Orient, inquiets des conséquences potentielles d’une offensive militaire renouvelée.

Trump évoque les préférences du Qatar

Sur Truth Social, Trump a confirmé lundi 9 novembre n’envisager aucune frappe supplémentaire, tout en assurant que les États-Unis restent prêts à agir si nécessaire. Il a évoqué une conversation avec le Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Premier ministre du Qatar, consacrée à la République islamique d’Iran.

D’après le président américain, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït préféreraient tous le maintien du statu quo, c’est-à-dire la poursuite du blocus naval et de l’Opération Iron Gate. Ces pays s’accordent en revanche sur un point : l’Iran ne doit pas obtenir l’arme nucléaire.

Trump a ajouté qu’en cas d’évolution de la situation, les États-Unis seraient « verrouillés et prêts à partir », tout en jugeant ce scénario peu probable. Interrogé dimanche 8 novembre sur CNN, il avait déjà estimé « hautement improbable » de devoir reprendre les frappes si les négociations aboutissent.

Derrière cette ligne commune, les arbitrages internes restent tendus. Le chef de cabinet de la Maison-Blanche Stephen Miller et le secrétaire au Trésor Scott Bessent défendent la poursuite de la pression économique. Le vice-président JD Vance pencherait plutôt pour la négociation d’un accord de paix avec Téhéran.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, lui, rejoindrait la position du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou : reprendre les opérations militaires, au motif que l’Iran ne serait pas digne de confiance pour respecter un accord négocié.

Plus de 50 000 soldats américains et une douzaine de navires de guerre restent mobilisés dans la région, où deux porte-avions pourraient être engagés en cas de reprise des combats. Parmi les options encore évoquées figure l’usage d’une bombe MOAB d’environ 9 979 kg, la plus grosse arme non nucléaire de l’arsenal américain.

Le 4 novembre 2026, Trump a lui-même reconnu que la guerre avait fait grimper les prix de l’essence, un facteur qui a pesé dans les défaites républicaines lors des élections de mi-mandat du 3 novembre. Le Pentagone chiffre déjà le coût du conflit à 68 milliards de dollars. À partir de janvier, les Démocrates, désormais majoritaires au Congrès, devraient chercher à couper les financements des opérations de combat.