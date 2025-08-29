Assurance vie : record historique avec près de 18 milliards d’euros collectés en juillet 2025

L’assurance vie reste le placement préféré des Français, et les chiffres de juillet 2025 le prouvent. Selon France Assureurs, les dépôts se sont élevés à 17,9 milliards d’euros en un seul mois, un niveau jamais atteint auparavant. Derrière ce boom, un contexte bien particulier : Livret A moins attractif, tensions politiques et envie d’épargner au maximum.

Un record qui s’explique par la conjoncture

Les Français ont choisi massivement l’assurance vie. Résultat : une collecte nette de 4,1 milliards d’euros, soit plus du double de juillet 2024. « On a vu en juillet 2025 la même dynamique commerciale porteuse pour l’assurance vie que celle que l’on observe depuis 18 mois », souligne Paul Esmein, directeur général de France Assureurs.

Cette ruée vers l’épargne n’a rien d’un hasard. La baisse du taux du Livret A à 1,7 % a changé la donne. Avec un rendement moyen des fonds euros autour de 2,6 %, l’assurance vie devient plus séduisante. « Le retour de l’incertitude politique ne devrait pas inciter les ménages à relâcher leur effort d’épargne », confirme Philippe Crevel, président du Cercle de l’Épargne.

Assurance vie vs Livret A : deux trajectoires opposées

Pendant que l’assurance vie caracole en tête, le Livret A a marqué le pas. En juillet 2025, il a même connu une légère décollecte de 70 millions d’euros selon la Caisse des dépôts. La comparaison est implacable : d’un côté, 2 057 milliards d’euros d’encours pour l’assurance vie (+5 % sur un an) ; de l’autre, un Livret A qui souffre du recul de sa rémunération.

Les ménages arbitrent donc leurs choix. Quitte à laisser dormir leur argent, ils préfèrent un produit plus rentable. L’assurance vie garde aussi un autre atout : sa flexibilité. Fonds sécurisés ou unités de compte, chacun y trouve son compte. Résultat, mois après mois, les montants déposés ne cessent d’augmenter.

Tous les produits ne profitent pas du boom

Ce succès ne se retrouve pas partout. Les plans d’épargne retraite (PER) assurantiels ont, eux, connu un petit coup d’arrêt. Leur collecte nette s’est établie à 609 millions d’euros en juillet, soit une baisse de 8 % sur un an . Un rappel que la dynamique de l’épargne ne touche pas tous les supports de la même façon.