Fini les packs de 6 bouteilles d’eau : Bruxelles va-t-il vraiment vous obliger à porter vos bouteilles une par une ?

Une rumeur circule sur les réseaux sociaux et inquiète des consommateurs européens : l’Union européenne aurait décidé d’interdire les packs d’eau, forçant chacun à porter ses bouteilles une par une. Cette crainte survient alors que de nouvelles règles européennes sur l’écologie entrent progressivement en vigueur. Mais la panique est-elle justifiée ?

D’où vient l’info et ce qu’il faut retenir

Selon TF1, la rumeur est partie le 1er juillet 2026, relayée par Virginie Joron, eurodéputée du Rassemblement National, avec une image générée par intelligence artificielle montrant un client portant « une dizaine de bouteilles à bout de bras ». Sa réaction faisait suite à l’adoption du règlement européen sur les emballages par l’Union européenne, votée en février 2025.

Ce règlement vise à réduire les emballages superflus et à limiter la présence de substances chimiques comme les PFAS dans les plastiques en contact alimentaire. La confusion vient d’une mauvaise lecture des dates et des mesures prévues.

Les dispositifs relatifs aux substances chimiques s’appliqueront à partir du 12 août 2026. Ces mesures n’interdisent pas les packs d’eau avec poignée, contrairement à ce qui a été affirmé.

Dates clés et cadre réglementaire

Les mesures concernant les emballages groupés entreront en vigueur le 1er janvier 2030, via l’article 10 du PPWR, qui vise la « réduction au minimum des emballages ». D’ici le 12 février 2027, la Commission européenne doit préciser quels matériaux seront visés, en tenant compte de la santé et de l’environnement. Les rayons vides en supermarché et les fournisseurs ne devraient donc connaître aucun changement brutal cet été.

Une exception est prévue pour les emballages groupés jugés nécessaires, comme ceux qui facilitent le transport des bouteilles d’eau. Aucune décision définitive n’a encore été prise sur les matériaux à inclure ou exclure dans la mise en œuvre de la règle.

Ce que ça signifie, et la prise de position

Dire que « les packs d’eau vont être interdits » et que « Bruxelles va obliger à porter les bouteilles une par une » est faux, voire trompeur. Le message relayé par Virginie Joron donne une image inexacte de la réalité réglementaire. Cette montée en tension ressemble à une critique politique du nouveau cadre législatif axé sur l’écologie, souvent associé à des pratiques commerciales trompeuses.

Cette affaire montre qu’il faudrait mieux expliquer les mesures prises à Bruxelles, parfois perçues comme une suite de « micro-réglementations », pour éviter la désinformation.