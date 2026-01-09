Barème de l’impôt réindexé : pourquoi votre impôt n’augmentera pas

Début janvier 2026, lors de l’examen du Budget 2026 à l’Assemblée nationale, les députés ont tranché une question essentielle pour les finances personnelles des Français : faut-il ajuster le barème de l’impôt sur le revenu à l’inflation ou le laisser inchangé ? Leur réponse est claire. Le barème de l’impôt sera bien revalorisé.

Impôt sur le revenu : ce que les députés ont décidé

Le 8 janvier 2026, les députés ont écarté le scénario du gel du barème de l’impôt sur le revenu. Cette option, envisagée à l’automne 2025 par le gouvernement, consistait à reconduire exactement les mêmes tranches et seuils que l’année précédente. Or, dans un contexte d’inflation, cette solution aurait eu un effet mécanique. Même sans réel gain de pouvoir d’achat, une légère hausse de revenu nominal aurait pu suffire à faire augmenter l’impôt. C’est précisément ce que les députés ont voulu éviter en réindexant le barème.

Pour ce faire, la commission des finances a adopté un amendement prévoyant une indexation intégrale du barème sur l’inflation, estimée à environ 1,1 %. Les seuils d’entrée dans chaque tranche augmentent, ce qui neutralise l’effet de la hausse des prix sur l’impôt.

Impôt et inflation : pourquoi cette indexation est décisive pour les contribuables

Il faut comprendre pourquoi l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu est un enjeu majeur pour les ménages. Lorsque les prix augmentent, les salaires, pensions ou allocations peuvent être revalorisés sans que le pouvoir d’achat progresse réellement. Sans ajustement du barème, l’impôt capte alors une part plus importante du revenu, ce qui revient à une hausse d’impôt indirecte. Les députés ont d’ailleurs qualifié cette situation de « hausse d’impôt déguisée » dans l’exposé de leur amendement.

L’impact concerne surtout les classes moyennes et les foyers proches du seuil d’imposition. Selon les estimations relayées par LCP, l’absence d’indexation aurait pu rendre imposables entre 150 000 et 200 000 foyers supplémentaires en 2026. Grâce à la décision des députés, ces ménages restent en dehors de l’impôt ou évitent de basculer dans une tranche supérieure. Autrement dit, l’indexation protège à la fois ceux qui paient déjà l’impôt et ceux qui risquaient d’y entrer uniquement à cause de l’inflation.

Si votre revenu augmente uniquement pour suivre l’inflation, votre impôt sur le revenu ne progressera pas plus vite que les prix. À revenu réel constant, l’impôt restera donc stable. Cette règle simple apporte de la lisibilité et permet aux ménages d’anticiper plus sereinement leur budget.