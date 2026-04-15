Impôts 2026 : les dates précises où vous découvrirez enfin combien vous devez sur vos revenus de 2025

La campagne de déclaration en ligne pour les revenus de 2025 a commencé le jeudi 9 avril 2026. Depuis cette date, vous pouvez remplir votre déclaration sur le site des impôts, dans votre espace personnel sécurisé, connu sous le nom d’Espace Finances publiques sur impots.gouv.fr.

Les avis d’impôt seront mis en ligne entre le 24 et le 31 juillet 2026, et une notification par courriel vous préviendra dès que votre document sera prêt. Cette mise à disposition concerne tous les contribuables, qu’ils aient un montant à payer, un remboursement à percevoir, ou aucun montant à payer.

Quand arrivent les avis d’impôt papier

Si vous préférez le format papier, sachez que les avis d’impôt seront envoyés entre le 23 juillet et le 28 août 2026. En revanche, les personnes ayant un montant à payer recevront leur avis un peu plus tôt, jusqu’au 20 août 2026.

La déclaration sur papier doit, elle, être envoyée au plus tard le mardi 19 mai 2026, y compris pour les Français résidant à l’étranger. Cette obligation s’applique à tous les contribuables, sauf exceptions précisées par l’administration.

Dates limites selon votre zone

Les dates limites pour la déclaration en ligne dépendent de votre département. Pour les départements 1 à 19 et les non-résidents, la date butoir est le jeudi 21 mai 2026 à 23h59. Les départements 20 à 54 ont jusqu’au 28 mai 2026, et les départements 55 à 976 jusqu’au 4 juin 2026.

Ces échéances sont importantes pour éviter des sanctions. En cas de retard, une pénalité de 10 % s’applique immédiatement. Si le délai de trente jours après mise en demeure est dépassé, la pénalité passe à 20 %, et elle peut atteindre 40 % pour des retards plus longs.

Nouveautés : déclaration automatique et prélèvement à la source

Un système de déclaration automatique est en place pour simplifier les démarches. En 2026, plus de 10 millions de Français peuvent en bénéficier s’ils n’ont que des revenus déjà connus de l’administration, comme les salaires et les pensions.

Le prélèvement à la source ajustera automatiquement le taux applicable en fonction de votre déclaration, à partir de septembre 2026. Pour les couples, le taux individualisé est par défaut, mais vous pouvez demander un taux conjugal si vous le souhaitez.