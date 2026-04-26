Impôts 2026 : on vous révèle les 10 cases que la plupart des contribuables valident sans vérifier, et ce que ça leur coûte

Sous un régime décrit comme de « haute pression fiscale », il faut y aller tranquille et vérifier chaque case avant d’envoyer. Le risque de « surpayer » ses impôts monte si certaines cases sont oubliées ou mal remplies. Même si la déclaration en ligne est devenue la norme et simplifie les choses, elle peut aussi cacher des bêtises coûteuses.

Près d’un tiers des contribuables ne profitent pas de certains avantages fiscaux souvent négligés parce qu’ils ne connaissent pas les cases à compléter. Le système de pré-remplissage, utilisé par 10,6 millions de foyers fiscaux l’an passé, fait gagner du temps, mais ne remplace pas une vérification des informations préremplies. Par exemple, ne pas saisir certains revenus manuellement peut entraîner des pénalités de l’administration fiscale.

Comment marche la déclaration préremplie (et ses limites)

Avec le pré-remplissage, vous faites partie des 10 millions d’heureux élus, mais ce service n’est pas infaillible. Certaines informations, notamment des revenus spécifiques, doivent toujours être saisies manuellement pour éviter des ennuis plus tard. Parmi les erreurs fréquentes, on retrouve l’oubli de déclarer les pensions alimentaires versées (à inscrire en case 1AO).

D’après Boursorama, les revenus perçus par les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal sont aussi à déclarer dans les cases 1CJ, 1DJ, 1CP, et 1DP, sauf exonération pour une somme de 5 405 € gagnée par un étudiant en 2025. Les revenus locatifs, surtout en cas de location meublée via des plateformes comme Airbnb ou Abritel, doivent figurer en case 5NH pour éviter tout oubli. Ces déclarations sont d’autant plus importantes pour bénéficier des régimes simplifiés comme le micro-foncier ou le micro-BIC.

Charges, réductions et dons: vérifiez tout

Certains contribuables, comme les assistants maternels, les assistants familiaux agréés, et les journalistes, bénéficient d’abattements spécifiques indiqués sur la ligne 1GA. On peut aussi opter pour la déduction des frais professionnels réels en remplissant la case 1AK, au lieu de l’abattement automatique de 10 % sur les revenus d’activité.

Les frais de garde d’enfants, les frais de scolarité et les dons sont d’autres points sensibles. Les dépenses de garde se déclarent à partir de la ligne 7GA et suivantes, et peuvent donner droit à des réductions d’impôt importantes pour les familles. Les frais de scolarité réduisent l’impôt de 61 € pour un collégien, 153 € pour un lycéen, et jusqu’à 183 € pour un étudiant. Quant aux dons, ceux effectués aux associations via le dispositif « Coluche » ouvrent droit à une réduction de 75 %, jusqu’à une limite de 2 000 €, s’ils sont réalisés après le 14 octobre 2025.