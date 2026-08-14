Bloctel : piratage de 3 millions de numéros le jour de sa fermeture

Le 11 août 2026 restera gravé comme un symbole d’échec institutionnel. Ce matin-là, Bloctel fermait définitivement ses portes après dix années d’existence. L’après-midi même, le gouvernement annonçait que 3 millions de numéros de téléphone avaient été dérobés dans le cadre d’une cyberattaque. Une ironie cruelle pour les Français qui avaient fait confiance à ce dispositif censé les protéger du démarchage téléphonique.

11 août 2026 : le jour où tout s’est écroulé

Matin : fermeture définitive de Bloctel et entrée en vigueur de la nouvelle loi

Le site internet de Bloctel s’éteint au petit matin. Lancé en 2016, le service permettait aux citoyens de s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Jusqu’à 14 millions de Français y avaient enregistré leur numéro, espérant échapper aux sollicitations commerciales. Simultanément, une nouvelle législation entre en vigueur. Désormais, le démarchage téléphonique est interdit par défaut, sauf si le consommateur a donné son consentement préalable et explicite. Un changement de paradigme radical qui rend Bloctel obsolète.

Le rapport parlementaire de février 2025 avait scellé le sort du dispositif. Son constat était sans appel : Bloctel était « peu utilisé et, quand il l’est, il ne protège pas les inscrits contre les appels intempestifs ». Les plaintes s’accumulaient depuis des années. Les utilisateurs recevaient toujours des appels indésirables malgré leur inscription, souvent de la part d’entreprises étrangères ou de centres d’appels peu scrupuleux.

Après-midi : annonce du piratage de 3 millions de numéros

Quelques heures après la fermeture, les utilisateurs concernés reçoivent un courriel du gouvernement. Le message est laconique mais alarmant : « Un tiers non autorisé a usurpé un compte professionnel utilisateur du service pour accéder à ce compte et télécharger des fichiers échangés avec le service Bloctel ». Le piratage avait en réalité été revendiqué cinq jours plus tôt, le 6 août, par des cybercriminels se présentant sous les pseudonymes « Cybernox » et « don’t call me ».

Les hackers avaient diffusé gratuitement les données sur un forum cybercriminel, comme un pied de nez au service gouvernemental. Selon le site spécialisé FrenchBreaches, qui a révélé l’affaire, 3 millions de numéros de téléphone ont été compromis. Le gouvernement précise toutefois que seuls les numéros ont été dérobés, sans données associées comme les noms, prénoms ou informations bancaires. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a été notifiée conformément aux obligations légales.

Comment Bloctel s’est avéré inefficace pendant 10 ans

2016-2025 : une protection illusoire contre le démarchage

Dès son lancement, Bloctel a suscité l’espoir. Les citoyens pouvaient enfin dire stop aux sollicitations commerciales incessantes. Pourtant, la réalité s’est vite imposée. Les entreprises françaises respectaient généralement la liste, mais les centres d’appels basés à l’étranger l’ignoraient totalement. Les arnaques téléphoniques, notamment celles liées à la rénovation énergétique ou aux fausses assurances, continuaient de prospérer. Les sanctions prévues par la loi restaient largement théoriques, faute de moyens de contrôle efficaces.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Sur 14 millions d’inscrits, une majorité continuait à recevoir des appels indésirables. Le service n’avait aucune prise sur les numéros masqués, les centres d’appels offshore ou les sociétés utilisant des bases de données achetées illégalement. Bloctel était devenu un symbole d’impuissance publique face à la délinquance téléphonique.

Le rapport parlementaire qui a scellé le sort de Bloctel

En février 2025, les députés rendent leur verdict. Leur rapport pointe l’inefficacité structurelle du dispositif. Au lieu de protéger les citoyens, Bloctel créait une fausse impression de sécurité. Les parlementaires recommandent un changement radical : passer d’un système d’opposition à un système de consentement préalable. L’idée est simple mais révolutionnaire. Par défaut, aucune entreprise ne peut appeler un consommateur sans avoir obtenu son accord explicite au préalable. Le gouvernement intègre rapidement cette mesure dans un projet de loi adopté au printemps 2026.

Les victimes du piratage face à l’incertitude

Pour les 3 millions de personnes dont le numéro a été volé, l’avenir s’annonce compliqué. Leurs coordonnées circulent désormais sur le dark web, disponibles pour quiconque souhaite les exploiter. Les appels frauduleux, les tentatives de phishing et les arnaques diverses risquent de se multiplier dans les semaines à venir.