Boîtier de conversion E85 chez E.Leclerc : une vraie opportunité pour réduire son budget carburant

Dans un contexte où chaque plein de carburant pèse toujours lourd sur le budget des automobilistes, l’arrivée d’une offre de conversion au Superéthanol-E85 à grande échelle constitue une excellente nouvelle. En lançant une solution clé en main à prix contenu, E.Leclerc fait entrer le carburant E85 dans une nouvelle dimension. Pour de nombreux conducteurs essence, cette conversion devient enfin simple, rapide et économiquement crédible.

Une conversion E85 désormais accessible au plus grand nombre

Jusqu’ici, le passage au Superéthanol-E85 reposait principalement sur des installateurs spécialisés, avec des tarifs variables et une disponibilité inégale selon les régions. L’enseigne de distribution change la donne en proposant une offre standardisée dans son réseau de centres L’Auto E.Leclerc. Le principe est simple : installer un boîtier électronique homologué permettant au moteur essence de fonctionner indifféremment avec du carburant classique ou du E85, explique Le Parisien.

Le dispositif repose sur un boîtier développé par Biomotors, acteur reconnu du secteur. Techniquement, ce boîtier ajuste en temps réel les paramètres d’injection afin de compenser les spécificités du Superéthanol-E85, notamment son pouvoir calorifique inférieur. Le conducteur n’a aucune manipulation à effectuer : le système s’adapte automatiquement au carburant présent dans le réservoir. La compatibilité couvre la majorité des véhicules essence mis en circulation après l’an 2000. Un diagnostic préalable est réalisé en centre auto afin de valider l’éligibilité du moteur, un point essentiel pour garantir fiabilité et conformité réglementaire.

Une installation rapide et pas chère pour un boîtier E85

Sur le plan pratique, l’installation constitue l’un des points forts de l’offre. La pose du boîtier est réalisée directement dans les centres auto E.Leclerc par des techniciens formés. L’intervention dure en moyenne entre deux et trois heures, selon le modèle du véhicule et l’accessibilité mécanique.

Une fois la conversion effectuée, le véhicule conserve son usage habituel. Il peut être ravitaillé en Superéthanol-E85, en essence SP95-E10 ou avec un mélange des deux, sans restriction. La carte grise peut être mise à jour pour mentionner la bicarburation, ce qui permet dans certaines régions de bénéficier d’avantages fiscaux lors de l’immatriculation.

L’argument central reste toutefois financier. E.Leclerc annonce un tarif de départ d’environ 690 euros pour le boîtier et son installation, un positionnement très agressif sur le marché de la conversion E85. L’enseigne accompagne cette tarification d’options de paiement échelonné sans frais, permettant d’étaler le coût sur plusieurs mensualités.

Un investissement rapidement rentabilisé

Côté carburant, l’écart de prix reste spectaculaire. Début 2026, le Superéthanol-E85 s’affiche autour de 0,70 à 0,80 euro le litre, quand l’essence dépasse largement 1,70 euro le litre. Même en tenant compte d’une surconsommation d’environ 15 à 20 %, liée aux caractéristiques énergétiques du E85, l’économie reste significative. Le Superéthanol-E85 apporte également un gain environnemental mesurable. Issu majoritairement de matières premières agricoles, il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 50 % par rapport à l’essence classique, selon les données de la filière. Les émissions de particules fines sont également fortement diminuées.

Pour un conducteur parcourant environ 13 000 kilomètres par an, les économies annuelles peuvent dépasser 700 euros sur le poste carburant, selon 01net. À ce rythme, l’investissement initial est amorti en un peu plus d’un an, voire plus rapidement pour les gros rouleurs. Plus de cinquante centres auto sont déjà opérationnels, avec un objectif de couverture nationale d’ici la fin de l’année 2026.