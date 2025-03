Bonheur : les Français sont loins d’être les plus heureux

La Finlande s’impose, encore et toujours, comme le pays où la population se sent la plus heureuse. À l’inverse, la France et les États-Unis connaissent une chute préoccupante dans le classement annuel du World Happiness Report.

Chaque année, le World Happiness Report, réalisé sous l’égide de l’ONU, classe les pays en fonction du bonheur ressenti par leurs habitants. Ce jeudi 20 mars 2025, les résultats sont tombés : pour la huitième année consécutive, la Finlande décroche la première place. Pendant ce temps, la France dégringole à la 33ᵉ place, et les États-Unis signent leur pire performance historique en chutant à la 24ᵉ position. Pourquoi un tel écart entre ces nations ? Le rapport s’appuie sur des critères précis tels que le soutien social, le PIB par habitant, l’espérance de vie en bonne santé, la liberté individuelle, la générosité et la perception de la corruption.

La Finlande, un modèle de bonheur durable

Si la Finlande domine encore le classement du bonheur, ce n’est pas un hasard. Son modèle social repose sur un système de protection particulièrement solide. La couverture universelle des soins de santé, l’accès gratuit à l’éducation et un filet de sécurité sociale robuste garantissent un bien-être stable aux citoyens. Frank Martela, professeur spécialisé dans l’étude du bien-être à l’université d’Aalto, explique que la démocratie y fonctionne efficacement, avec des élections libres, une liberté d’expression respectée et un faible niveau de corruption. Cette confiance dans les institutions constitue un facteur essentiel du bien-être des Finlandais.

Le mode de vie des habitants joue également un rôle central. La Finlande, pays des lacs et des forêts, offre un accès privilégié à la nature, considérée comme un élément clé du bien-être. Le bonheur finlandais repose aussi sur un tissu social particulièrement fort. L’étude montre que les Finlandais cultivent un fort sentiment d’entraide et de solidarité. L’altruisme et la confiance envers les autres se révèlent être des déterminants plus importants du bonheur que le niveau de revenu, prouvant que l’épanouissement ne repose pas uniquement sur des critères économiques.

Pourquoi la France et les États-Unis décrochent-ils dans le classement ?

L’une des tendances les plus préoccupantes révélées par l’étude concerne la montée de l’isolement social. Aux États-Unis, la situation devient alarmante, avec une augmentation de 53 % du nombre de personnes prenant leurs repas seules en l’espace de vingt ans. En 2023, un Américain sur quatre déclarait avoir dîné seul la veille, un phénomène révélateur d’une société en perte de liens sociaux. Cette solitude croissante s’accompagne d’une hausse des « décès par désespoir », liés au suicide, à l’alcoolisme ou à la consommation excessive de drogues. Dans un contexte où la solidarité diminue, le bien-être général s’effondre.

En France, la problématique est différente, bien que tout aussi inquiétante. Le rapport met en évidence une crise de confiance profonde envers les institutions et les dirigeants. Le sentiment de corruption perçue reste particulièrement élevé, alimentant une défiance généralisée. À cela s’ajoutent un marché du travail jugé rigide et des inégalités économiques persistantes, qui renforcent l’insatisfaction des citoyens. Contrairement aux pays nordiques, où les services publics et la culture de l’entraide assurent une certaine stabilité, la France semble peiner à instaurer une dynamique de bien-être collectif.

Le bonheur, une notion contestable ?

Si le World Happiness Report offre une vision globale du bien-être dans le monde, il n’échappe pas à certaines critiques. L’un des principaux biais réside dans le caractère subjectif des données utilisées. L’indicateur principal repose sur des sondages dans lesquels les habitants évaluent leur propre bonheur sur une échelle de 0 à 10. Or, la perception du bien-être varie d’une culture à l’autre, rendant délicate la comparaison entre des pays aux mentalités très différentes.

Un autre point à nuancer concerne le poids du facteur économique. Si le PIB par habitant constitue un critère d’évaluation, il ne suffit pas à expliquer les écarts de classement. Des pays comme le Costa Rica et le Mexique, malgré un niveau de vie inférieur à celui des pays européens, se hissent dans le top 10 grâce à d’autres facteurs, notamment une convivialité sociale marquée et une approche plus détendue de la vie.

La corrélation entre bonheur et stabilité politique doit être relativisée. La Suisse et le Canada, malgré une gouvernance considérée comme exemplaire, ne figurent pas en tête du classement, ce qui prouve que le bien-être repose sur une multiplicité de critères.