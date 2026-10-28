Une famille de Chubut cherche des bénévoles pour travailler dans un ranch, hébergement offert pendant 3 mois et 25 heures de travail hebdomadaire

Une famille installée à El Hoyo, dans la province de Chubut, en Patagonie argentine, recherche deux volontaires pour travailler 25 heures par semaine dans son ranch de montagne, rapporte le média TN. En échange, le logement est offert pendant trois mois.

L’annonce, diffusée sur la plateforme Workaway sous le profil numéro 598174438821, s’adresse spécifiquement à un couple actif et responsable, disposé à réaliser des tâches variées. La famille présente sa proposition comme un échange de travail réel, et non comme un séjour récréatif : elle attend des personnes capables de s’engager dans des responsabilités quotidiennes.

Des journées de 5 heures, cinq jours par semaine

L’accord prévoit cinq heures de travail par jour et par personne, cinq jours par semaine, soit 25 heures hebdomadaires pour chaque volontaire. Ces jours sont généralement répartis en semaine, mais peuvent être réorganisés selon les besoins de la maison et la saison touristique. La durée minimale de séjour demandée est de trois mois, avec une possibilité de prolongation à convenir directement avec les hôtes.

Les tâches combinent travail rural et accueil touristique. Il s’agit notamment de :

nettoyer et préparer les cabanes entre deux séjours de clients, nourrir les animaux (chevaux, chèvres, vaches, poules et chiens) et d’entretenir leurs espaces, aider aux récoltes de saison, à l’arrosage et à la taille dans le potager, le verger et le petit vignoble de la propriété.

S’y ajoutent des travaux de peinture, la coupe de bois et le nettoyage de secteurs de la forêt. La famille mentionne aussi, de façon plus occasionnelle, une aide possible en cuisine, pour les réseaux sociaux ou l’entretien de la piscine.

Le ranch se trouve à environ 5 kilomètres de la route principale. Les deux volontaires doivent donc savoir conduire pour organiser eux-mêmes leurs déplacements.

Le logement proposé est une cabane indépendante au sein de la propriété, avec salle de bain privée, cuisine propre et chauffage au bois. L’espace permet au couple de vivre en toute autonomie pendant son séjour. La gratuité annoncée ne concerne toutefois que l’hébergement : la nourriture n’est pas incluse en tant que service complet, et les volontaires doivent acheter et préparer eux-mêmes leurs repas.

La famille propose seulement quelques légumes de saison provenant du potager, ainsi que des produits de base comme du riz, des pâtes et des pommes de terre. Les déplacements restent eux aussi à la charge des participants.

Pour postuler, la famille demande un message précisant les dates de disponibilité, l’expérience des deux candidats et leur capacité à rester trois mois sur place. Il est recommandé d’y détailler ses connaissances en jardinage, en entretien, en accueil touristique ou en soin des animaux.

Avant d’acheter des billets, mieux vaut confirmer directement avec les hôtes les horaires, l’organisation des repos, les modalités de déplacement et la formation nécessaire à l’utilisation des outils : la publication décrit l’offre, mais l’acceptation finale se négocie entre les deux parties.