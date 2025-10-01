Bruxelles veut améliorer l’éducation financière des Européens

Le 30 septembre 2025, Bruxelles a présenté une nouvelle stratégie d’éducation financière. L’Union veut que les citoyens comprennent mieux la manière dont fonctionnent les banques, l’épargne et la Bourse. Cette initiative doit aussi encourager les Européens à utiliser une partie de leur argent pour investir dans l’économie.

Que prévoit la campagne ?

Bruxelles agit sur deux fronts. D’abord, une grande campagne d’éducation financière sera lancée dans toute l’Europe. Elle expliquera comment gérer un budget, éviter les arnaques, comparer les produits proposés par les banques ou encore comprendre les bases de l’investissement. L’idée est de donner à chacun les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions. Comme l’a rappelé la Commission européenne, « avec la bonne combinaison de connaissances et de compétences financières, les citoyens peuvent mieux budgétiser, éviter les escroqueries et se sentir mieux équipés pour investir pour leur avenir ».

Ensuite, Bruxelles propose la création de nouveaux comptes d’épargne et d’investissement, appelés « SIAs ». Ces comptes seraient disponibles dans toutes les banques et même chez de nouveaux acteurs comme les courtiers en ligne. Ils offriraient des avantages fiscaux pour inciter les citoyens à y placer leur argent et à le faire fructifier.

Pourquoi l’Union européenne agit-elle ?

Aujourd’hui, une grande partie de l’épargne des Européens dort sur des comptes bancaires sans rendement. Selon la Fédération bancaire européenne, plus de 11 500 milliards d’euros sont ainsi immobilisés. Parallèlement, seul un tiers des citoyens investit en actions, et la moitié de la richesse des ménages reste dans les banques.

Pour Bruxelles, c’est un problème double. D’une part, l’argent ne profite pas pleinement à ceux qui l’épargnent. D’autre part, il n’aide pas assez l’économie européenne à financer ses entreprises. Comme l’a résumé la commissaire Maria Luís Albuquerque : « Nous voulons donner à nos citoyens les incitations pour mettre réellement leurs économies au travail. » En clair, si les Européens investissent davantage, ils peuvent espérer de meilleurs rendements, et les entreprises auront plus de moyens pour se développer.

Comment en profiter ?

Si les États membres adoptent cette initiative, chaque citoyen pourra ouvrir un compte d’épargne et d’investissement simplifié. L’ouverture serait possible auprès de sa banque habituelle ou d’un prestataire en ligne. Les règles seraient claires, les frais transparents et la fiscalité plus avantageuse que sur un compte classique.

De plus, grâce à la campagne d’information, chacun pourra mieux comprendre les risques et les opportunités liés à l’investissement. Des programmes éducatifs à l’école, des conseils pour les adultes et des outils pratiques devraient être proposés partout en Europe.