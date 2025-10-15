Budget 2026 : le gouvernement gèle les APL

Le 14 octobre 2025, le gouvernement a présenté son projet de loi de finances (PLF) pour 2026. Parmi les arbitrages les plus sensibles figure celui des Aides Personnalisées au Logement (APL). Pour la première fois depuis 2020, leur barème ne sera pas revalorisé.

Un gel des APL pour réaliser 108 millions d’euros d’économies

Dans les documents officiels publiés sur Budget.gouv.fr, le gouvernement annonce une dérogation à la revalorisation automatique des APL. Autrement dit, les montants d’aide resteront fixés au niveau de 2025, malgré l’inflation. Le gel du barème permettrait, selon l’exposé budgétaire, de réaliser 108 millions d’euros d’économies dès 2026, dont 54 millions liés à l’absence d’indexation sur les prix, détaille BFM Business.

Cette orientation s’inscrit dans la trajectoire du ministère de la Cohésion des territoires. Les crédits alloués à l’« aide à l’accès au logement » atteindraient 16,1 milliards d’euros, contre 16,7 milliards l’année précédente. Le gouvernement justifie ce choix par une volonté de « soutenabilité budgétaire », dans un contexte où le coût total des APL représentait déjà 15,6 milliards d’euros en 2023.

En pratique, ce gel équivaut à une baisse réelle du pouvoir d’achat pour les bénéficiaires. Car si les loyers continuent d’augmenter, le montant des aides, lui, restera inchangé. Pour Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation pour le Logement des Démunis, « C’est ce qui était redouté ». L’expert y voit un signal inquiétant pour les locataires précaires, notamment les jeunes actifs et les étudiants.

Recentrage des APL étudiantes : priorité aux foyers français modestes

Le recentrage des APL étudiantes constitue le second volet de la réforme. Le Projet de loi de finances 2026 précise que les aides « feront l’objet d’un recentrage », sans en détailler les modalités. D’après les informations relayées par BFM Business, le dispositif viserait à exclure certaines catégories d’étudiants, en particulier les étrangers hors Union européenne non boursiers, afin de préserver les crédits destinés aux foyers français à faibles revenus. Pour Suzanne Nijdam, présidente de la FAGE citée par Le Parisien, « Retirer les APL pour les étudiants extracommunautaires non boursiers, c’est vraiment mettre à la porte quasiment l’ensemble des étudiants extracommunautaires de notre système universitaire ».

Les critères d’attribution resteront toutefois soumis aux plafonds de ressources fixés par la réglementation : 8 600 euros pour les non-boursiers et 6 900 euros pour les boursiers louant un logement classique. Ces seuils, déjà jugés trop bas par les associations étudiantes, laissent craindre que de nombreux jeunes français modestes ne puissent plus compenser la hausse des loyers, surtout dans les métropoles universitaires.

Un risque accru de précarité chez les étudiants français

En se concentrant sur les économies budgétaires, l’exécutif prend le risque d’accentuer la précarité étudiante. Aujourd’hui, près d’un étudiant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté et le gel des APL pourrait aggraver cette situation, en réduisant la capacité des jeunes à se loger dans des conditions décentes.

Les résidences universitaires du CROUS, déjà saturées, n’offrent que 175 000 places pour plus de 3 millions d’étudiants en France. Le reste du parc locatif repose sur le secteur privé, où les loyers ont explosé. À Paris, le coût moyen d’un studio étudiant dépasse 850 euros par mois, selon LocService. Dans ces conditions, le gel des APL représente une perte de pouvoir d’achat estimée entre 20 et 30 euros mensuels pour la plupart des étudiants allocataires.