Canaries : 9 000 migrants arrivés en novembre 2026, un record historique

En deux semaines de novembre 2026, 9 000 migrants sont arrivés aux îles Canaries, un niveau inédit en 32 ans de statistiques migratoires. Le samedi 14 novembre, 1 488 personnes ont été secourues en une seule opération, au-delà du précédent record de 1 461 établi en novembre 2020.

El Hierro au cœur des arrivées de novembre

De janvier à fin octobre 2026, 28 000 migrants ont rejoint l’Espagne par la mer, dont 13 000 aux Canaries. Les 9 000 arrivées des deux premières semaines de novembre représentent près de 70 % de ce dernier total. À la mi-novembre, le service maritime espagnol a secouru 2 200 personnes en 48 heures, à bord de 14 embarcations de fortune.

El Hierro, la plus petite île de l’archipel avec 11 000 habitants, reçoit l’essentiel des arrivants. Ses centres de réception débordent et des transferts d’urgence sont organisés vers Tenerife et Grande Canarie, puis vers la péninsule ibérique. « Il y a eu encore plus d’arrivées dimanche après-midi », constate sur place Bernard Smith, correspondant d’Al Jazeera. Le ministre de la Politique territoriale, Angel Victor Torres, se rend sur l’île pour évaluer la situation.

Depuis le Sénégal et la Mauritanie, la traversée de l’Atlantique peut durer jusqu’à une semaine. Les conditions météorologiques favorables de novembre facilitent les départs. Dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, le chômage des jeunes dépasse 30 % et les sécheresses répétées fragilisent les économies rurales. « C’est un voyage périlleux », résume Nicolas Haque, correspondant à Dakar. L’Organisation internationale pour les migrations a recensé 450 décès sur cette route pendant les dix premiers mois de 2026, ce qui en fait l’une des plus meurtrières au monde.

Entré en vigueur le 12 juin 2026, le Pacte européen sur la migration et l’asile n’a pas freiné les départs. Les nouvelles règles de traitement des demandes d’asile se heurtent à des flux alimentés par les écarts de richesse entre continents : le PIB annuel par habitant atteint 1 600 dollars au Sénégal, contre 30 000 en Espagne.

Des besoins de main-d’œuvre, mais des délais avant l’emploi

En octobre 2026, l’Espagne comptait 120 000 postes non pourvus, malgré un taux de chômage national de 11,2 %. L’agriculture recourt largement aux saisonniers étrangers : en Andalousie, 80 % des récoltes de fruits et légumes dépendent de cette main-d’œuvre. Aux Canaries, où le tourisme représente 35 % du PIB régional, l’hôtellerie et la restauration peinent à recruter. La construction recherche aussi des ouvriers qualifiés dans sa reprise post-pandémique.

Pour les nouveaux arrivants, les procédures administratives durent de 12 à 18 mois, période pendant laquelle ils ne peuvent légalement travailler. Des postes restent ainsi vacants pendant que des migrants attendent un statut. Les régulations espagnoles, strictes sur de nombreux aspects, peinent à s’adapter à l’urgence migratoire.

Le Pacte européen, destiné à harmoniser les procédures d’asile, connaît son premier test de grande ampleur. « Les États membres de l’UE subissent une pression pour mieux contrôler les migrations depuis l’Afrique et l’extérieur de l’Union européenne », observe Bernard Smith. L’Allemagne et la France refusent d’accueillir des quotas supplémentaires, laissant à l’Espagne la gestion de ces arrivées à sa frontière.