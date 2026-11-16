« LES FRAPPÉS » : du podcast (à succès) à l’ouvrage !

Le podcast « LES FRAPPÉS » fondé et animé par Loïc Blanchard est une référence : plus de 300 entretiens enregistrés depuis 2020, plus d’un million d’écoutes, des classements internationaux sur les plateformes d’écoute particulièrement impressionnants.

Il évoque, sur des formats longs passionnants et immersifs, les parcours de nombreux aventuriers, sportifs de haut niveau, entrepreneurs audacieux ou militaires opérationnels.

Il a ainsi reçu des profils particulièrement variés, en majorité francophones (bien que le célèbre Mike Horn soit également passé derrière le micro !) et propose aujourd’hui de revenir sur une centaine d’entre eux, en prolongeant les échanges réalisés autour d’une dizaine de questions. Ce sont les mêmes pour chacun, afin d’évoquer une autre facette des notions de résilience et d’audace qui les animent tous, qu’il s’agisse de gravir les plus hauts sommets du monde, de traverser des déserts à vélo ou bien des océans à la rame.

L’ouvrage vient de sortir, disponible sur tous les sites de commande en ligne et notamment ici : Les Frappés – Loïc Blanchard.

Des vétérans de France parmi les témoins

Point particulier, parmi la population militaire qui lui a été donnée de recevoir – notamment issue des Forces Spéciales, « mais pas que ! », nous pouvons retrouver plusieurs anciens opérationnels affiliés à l’association de transmission mémorielle vidéo : « Vétérans de France » (dont la chaîne YouTube compte plus de 121 000 abonnés).

Plusieurs d’entre eux avaient contribué à l’ouvrage éponyme publié chez VA Éditions en 2024, dont les auteurs : Guillaume MALKANI (ancien officier de l’armée de Terre) et Louis SAILLANS (ancien commando Marine), et l’un des témoins : Cyrille CHAHBOUNE (violemment blessé en opération extérieure, amputé des deux jambes et devenu champion paralympique : « blessé mais invaincu ! »).

Une invitation à entretenir sa petite flamme

N’hésitez pas à vous plonger dans cet ouvrage riche et inspirant, et à (re)découvrir cette chaîne de podcast particulièrement stimulante : www.lesfrappes.com (disponible également sur toutes les plateformes audio !).

Comme aime à le dire son hôte et animateur, Loïc Blanchard : « Nous avons toutes et tous en nous une petite flamme. Celle des Frappés brille un peu plus fort. »

Et la vôtre, de petite flamme, brille-t-elle aussi fort que vous le souhaiteriez ? Pour l’entretenir ou la raviver, n’hésitez pas à vous procurer cet ouvrage de toute urgence !

Le livre de Loïc BLANCHARD : « LES FRAPPÉS : 100 femmes et hommes qui osent vivre pleinement », éd. BoD, publié en octobre 2026.