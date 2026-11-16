Surendettement : la tendance est à la hausse en France

De janvier à octobre 2026, la Banque de France a reçu 136 097 dossiers de surendettement, soit 10,2 % de plus que sur la même période en 2025. La part des 18-29 ans parmi les personnes surendettées a elle aussi augmenté ces dernières années, tout comme la présence des paiements fractionnés dans les dossiers.

Les dossiers de surendettement continuent d’augmenter

Une personne est surendettée lorsqu’elle ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes, même en réduisant ses dépenses au minimum vital. Loyers, crédits et factures impayées peuvent s’accumuler. La Banque de France examine alors sa situation et peut proposer, notamment, un rééchelonnement ou un effacement partiel des dettes.

Une perte d’emploi, un divorce, une maladie ou une baisse brutale des revenus peuvent conduire au surendettement ; celui-ci ne résulte pas nécessairement d’une mauvaise gestion financière. La hausse des prix et la stagnation des salaires augmentent aussi les risques décrits dans l’article.

Selon le baromètre de l’inclusion financière n° 67, 136 097 dossiers de surendettement ont été déposés à la Banque de France entre janvier et octobre 2026. La hausse sur les mêmes périodes était de 6 % en 2024, puis de 9,8 % en 2025, contre 10,2 % en 2026.

Durant les dix premiers mois de 2026, 803 946 personnes ont par ailleurs été inscrites au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), soit 6 % de plus qu’en 2025. Les demandes d’information ou d’accompagnement adressées à la Banque de France ont augmenté de 8,4 %.

La part des 18-29 ans passe de 5 % à 12 % en trois ans

Selon l’Observatoire de l’inclusion bancaire, les 18-29 ans représentaient 12 % des personnes surendettées en 2025, contre 5 % en 2022. Une entrée tardive dans l’emploi, des contrats précaires et des salaires d’embauche insuffisants réduisent leur capacité à absorber une dépense imprévue. Les loyers pèsent aussi sur leur budget, notamment dans les grandes villes.

Un jeune diplômé touche en moyenne entre 1 600 et 2 000 euros nets par mois, tandis qu’un studio en région parisienne peut coûter 800 euros de loyer. Une fois payés les transports, l’alimentation et l’énergie, une réparation automobile ou des frais médicaux peuvent conduire à utiliser son découvert ou à souscrire un mini-crédit. Plusieurs petites dettes peuvent ensuite se chevaucher, avec des retards de paiement, des pénalités et une éventuelle inscription au FICP. Le rachat de crédit est parfois envisagé pour éviter le dépôt d’un dossier de surendettement.

Paiements fractionnés : une part croissante des dossiers

Les paiements en trois ou quatre fois représentaient 17 % des dossiers de surendettement en 2024, contre 1 % en 2022. En 2025, le montant total des paiements fractionnés et des mini-crédits atteignait 14,6 milliards d’euros, soit 12,1 % de l’ensemble des crédits à la consommation.

Un achat de 600 euros réglé en quatre fois peut paraître plus facile à supporter qu’un paiement immédiat. Si plusieurs achats de ce type se cumulent, leurs prélèvements mensuels deviennent plus difficiles à suivre.

À partir du 20 novembre 2026, les paiements en trois ou quatre fois seront considérés comme des crédits à la consommation. L’ordonnance du 3 septembre 2025, qui transpose une directive européenne de 2023, impose une évaluation de la solvabilité de l’emprunteur avant la souscription. Comme le précise MCEtv, « l’ordonnance du 3 septembre 2025, qui transpose une directive européenne de 2023, ne supprime pas ces facilités de paiement : elle les range parmi les crédits, avec quelques allègements ». La consultation du FICP restera facultative pour les petits montants. L’Observatoire de l’inclusion bancaire recommande pourtant « fortement la consultation systématique du fichier des incidents par tous les acteurs avant l’octroi d’un crédit ».

Quelles démarches en cas de surendettement ?

La procédure auprès de la Banque de France est gratuite et confidentielle. Le dossier déposé détaille les revenus, les charges et les dettes ; une commission l’examine et peut imposer un plan de remboursement adapté aux capacités de la personne, voire un effacement partiel des dettes dans les cas les plus graves.

Avant de déposer un dossier, établir la liste de ses dettes aide à connaître le montant des échéances. Il est aussi possible de demander des délais ou un rééchelonnement à ses créanciers, ou de solliciter l’UNAF (Union nationale des associations familiales) et les Points Conseil Budget, financés par l’État. L’éducation financière peut aider à mieux gérer son budget.