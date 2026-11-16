Il a été facturé deux fois pour un achat de 4000 $, a demandé un remboursement, et la Justice a exigé une indemnisation de 5.020.000 $

Un client d’un supermarché de l’enseigne Día a payé deux fois le même achat, d’un montant de 3.553,50 $, après un problème technique survenu lors d’un paiement par QR via l’application Mercado Pago. La justice argentine a tranché en sa faveur : Día Argentina S.A. a été condamnée à lui verser 5.020.000 $, rapporte Diario Uno.

Les faits remontent au 30 avril 2022, vers 20h30. Le client, Christian Raúl Marín Trujillo, tente de régler ses courses en scannant un code QR depuis l’application Mercado Pago. La connexion flanche, l’opération ne se finalise pas. Le caissier lui suggère alors de sortir du magasin pour chercher un meilleur signal.

À son retour, l’application affiche pourtant l’argent débité. Mais côté caisse, rien n’apparaît dans le système : l’employé lui réclame un second paiement s’il veut repartir avec ses produits. Trujillo paie donc une nouvelle fois, par carte de crédit. Ce n’est qu’en rentrant chez lui, en consultant ses relevés bancaires, qu’il découvre le premier paiement bel et bien crédité. Il a payé deux fois le même ticket de caisse.

Le supermarché nie, la justice tranche

Trujillo se tourne d’abord vers Mercado Pago, qui le renvoie vers le commerce. Le supermarché, de son côté, maintient n’avoir jamais reçu le premier paiement. Sans issue, le client saisit la justice et engage une action contre Mercado Libre, Mercado Pago et Día Argentina S.A., réclamant initialement 113.553,50 $ au titre des dommages et préjudices subis. Le dossier est instruit par le Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n°18.

Mercado Libre soutient alors que le paiement a été correctement traité et crédité sur le compte du supermarché, et qu’il n’y a pas eu duplication mais deux paiements indépendants, le second résultant du choix du consommateur après les informations données par le commerce.

Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. fait pour sa part valoir une exception de défaut de qualité pour agir, arguant que « Mercado Pago S.R.L. » n’existe pas en tant que personne morale. Día Argentina S.A. nie les faits et demande le rejet de la plainte.

En cours de procédure, le supermarché finit pourtant par rembourser à Trujillo la somme prélevée deux fois. Pour le client, ce geste constitue un fait nouveau : il met en évidence la contradiction d’un commerce qui avait d’abord nié tout double prélèvement avant de rembourser de son plein gré.

En mai 2024, la juge Valeria Pérez Casado donne raison au client contre le supermarché. Elle estime que les expertises et les preuves apportées corroborent son récit, et juge que Día n’a pas procédé aux vérifications nécessaires alors qu’elle aurait pu contrôler la caisse correspondant au jour de l’achat. L’expertise comptable confirme d’ailleurs le remboursement, sur la base d’informations fournies par le commerce lui-même.

Día Argentina S.A. est condamnée à verser 5.020.000 $, soit 5.000.000 $ de dommages punitifs et 20.000 $ de préjudice moral, auxquels s’ajoutent intérêts et dépens. La magistrate applique en outre une amende pour témérité et malice équivalente à 10 % du montant de la condamnation, en raison du comportement contradictoire du commerce pendant le procès.

La juge rejette en revanche l’action contre Mercado Libre et admet l’exception soulevée par Mercado Pago. Les deux entreprises sont écartées de toute condamnation : seul le supermarché reste responsable aux yeux du tribunal.

L’affaire arrive ensuite devant la Chambre B de la Cámara Comercial. L’appel se limite à la question des honoraires d’avocats, jugés trop élevés et réduits par cette instance. La condamnation de Día Argentina S.A. n’est pas remise en cause à ce stade.