« On suffoquait, personne ne nous a rien dit » : des passagers de train bloqués 5 heures sans clim ni eau

Plus de 100 passagers sont restés bloqués pendant environ six heures dans un train, après la chute de lignes électriques sur la Fraser Coast, dans le Queensland, en Australie. Le convoi concerné, le Bundaberg Tilt Train, circulait vers le nord lorsqu’il s’est immobilisé vers minuit à Gundiah, une localité située à environ trois heures de route au nord de Brisbane. Sans climatisation ni nourriture, les passagers ont fini par être transférés dans des bus.

Pendant l’attente, seule de l’eau leur a été distribuée. Les toilettes, elles, étaient devenues plutôt pleines, selon la description d’un des voyageurs à ABC. L’incident s’est produit dans la nuit du 11 au 12 novembre 2026.

Parmi les passagers, Riley Hudd voyageait de Gold Coast à Hervey Bay. Son trajet aura finalement duré environ 19 heures. Il décrit un arrêt soudain, freins serrés en pleine nuit : le train s’est arrêté dans un grincement, les freins ont été serrés d’un coup, et tout le monde regardait les étincelles.

Dans le train, l’ambiance s’est tendue à mesure que les heures passaient sans information claire. Il raconte qu’il n’y avait pas de climatisation, que les toilettes étaient plutôt pleines, qu’il n’y avait pas de nourriture, avant d’ajouter qu’il y a eu quelques plaintes et un peu d’inquiétude.

Riley Hudd estime que le personnel présent à bord a globalement bien géré la situation, mais regrette le flou entretenu par l’opérateur, estimant que l’équipe à bord a bien géré la situation mais que la réponse de Queensland Rail aurait pu être meilleure.

Il précise que Queensland Rail était probablement tout aussi dans le flou qu’eux, qu’ils leur ont donné les informations qu’ils pouvaient quand ils le pouvaient, mais qu’il fallait juste attendre. Il conclut que c’était toujours très vague.

Queensland Rail confirme des dégâts liés à une tempête

Scott Cornish, chef régional de Queensland Rail, confirme que les trains longue distance et de fret circulant sur la North Coast line ont été affectés par la chute de lignes électriques à Gundiah. Les dégâts ont été causés par une tempête, a précisé l’opérateur, qui indique par ailleurs poursuivre son enquête sur les circonstances exactes de la panne.

Les réparations ont mobilisé les équipes toute la nuit. Cornish a déclaré que les équipes de Queensland Rail ont travaillé sans interruption toute la nuit et resteront sur place pour réparer plus de 500 mètres d’équipements de ligne aérienne endommagés. Les services ferroviaires au nord de Gympie restent affectés pendant la durée des travaux.

Des bus de remplacement prennent en charge, dans la mesure du possible, les passagers des trains Spirit of Queensland, Bundaberg Tilt Train et Rockhampton Tilt Train. Certaines annulations de services ont été décidées, et Queensland Rail dit avoir contacté directement l’ensemble des clients concernés. Cornish a ajouté qu’ils comprennent la frustration des clients et présentent leurs excuses pour la gêne occasionnée.

Le Queensland Fire Department est intervenu sur place pour aider à l’évacuation des 110 passagers que comptait le train, selon news.com.au. Aucune blessure n’a été signalée. Cette panne résulte d’une tempête supercellulaire qui a balayé le sud-est du Queensland le 11 novembre, privant environ 80 000 foyers d’électricité.