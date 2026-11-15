Cette personne a gagné un million d’euros à la Française des Jeux et ne le sait peut-être pas : il ne reste que 7 jours pour récupérer le gain

La Française des Jeux a lancé, le vendredi 13 novembre 2026, un avis de recherche pour retrouver le détenteur d’un ticket Euromillions resté sans réponse. En jeu : un gain d’un million d’euros, que son propriétaire a jusqu’au 20 novembre 2026 à 23 h 59 pour venir réclamer.

Le ticket correspond à un reçu Euromillions-My Million validé en Ille-et-Vilaine, pour le tirage du mardi 22 septembre 2026. Le code gagnant à vérifier est BE101 8833. Un numéro dédié, le 01 41 10 79 81, a été mis à disposition pour que le gagnant se signale directement auprès de la FDJ.

Passé ce délai, plus aucun recours ne sera possible. Les règles en vigueur fixent à 60 jours, à compter de la date du tirage, le temps laissé à un gagnant pour se faire connaître. Au-delà, le gain est définitivement perdu et remis en jeu.

Ce genre d’oubli reste rare, assure la FDJ, qui l’estime à « peut-être une fois par an ». L’entreprise qualifie même ce cas de figure d’« extrêmement rare », rapporte BFMTV.

Un précédent du même type s’était produit quelques mois plus tôt. En juin 2026, un gagnant du Super Loto tiré le 24 avril dans l’Orne, pour un montant de 13 millions d’euros, ne s’était jamais manifesté. La somme avait fini par être remise en jeu, faute de preneur.

La FDJ veut croire que la publicité faite autour de ces avis de recherche porte ses fruits. Dans un entretien accordé au média ICI Armorique, l’entreprise a affirmé : « Les avis de recherche marchent, on a déjà eu des gagnants qui se sont reconnus en voyant des articles dans la presse locale, et en fouillant des tickets laissés dans la boîte à gants, dans le porte-monnaie ».

Reste que le compte à rebours continue de tourner pour le gagnant d’Ille-et-Vilaine. Il lui reste moins d’une semaine, depuis la publication de l’avis le 13 novembre, pour retrouver ce ticket du 22 septembre et faire valoir ses droits.