Le modèle européen prévoit un nouveau pic de chaleur en France d’ici 7 jours : les agriculteurs se préparent au pire tandis que les nappes phréatiques sont déjà au plus bas

La France va souffler. Brièvement. Météo France a annoncé mardi qu’à partir de 6 heures mercredi, plus aucun département ne sera placé en vigilance rouge canicule. La fin de la troisième vague de chaleur de la saison est attendue d’ici le week-end, avec une baisse significative des températures sur la majeure partie du territoire. Mais le répit ne durera pas.

Le mécanisme est le suivant : l’anticyclone qui stationnait depuis plusieurs jours entre les îles britanniques et la Scandinavie se retire vers l’Atlantique. Ce retrait ouvre la porte à une « goutte froide » en provenance de l’Atlantique, qui va entraîner un changement de masse d’air et provoquer des orages, parfois violents, entre mercredi et vendredi.

Le recul de la canicule s’amorcera par l’ouest et le nord-ouest dès jeudi. La baisse la plus nette interviendra vendredi : après des maximales souvent comprises entre 35 et 40 °C en début de semaine, les thermomètres devraient revenir à des valeurs de 23 à 27 °C sur de nombreuses régions, notamment dans l’ouest, le nord, le Bassin parisien, le Centre et une partie de l’est. Des valeurs simplement conformes aux moyennes de saison, sans plus.

Les orages violents qui accompagneront cette transition pourront être forts, en raison de l’énergie accumulée dans les basses couches après plusieurs jours de chaleur. Rafales, fortes pluies et grêle localisée sont à surveiller. Les précipitations resteront inégalement réparties : certains secteurs bien arrosés, d’autres presque épargnés.

Source : Meteored

Le Sud-Est reste à l’écart du rafraîchissement

Cette accalmie ne concernera pas tout le pays de la même façon. Le long de la Côte d’Azur, en basse vallée du Rhône, dans l’arrière-pays provençal et localement en Corse, les maximales pourront encore atteindre ou dépasser 30 à 35 °C pendant le week-end. Les nuits resteront lourdes sur les littoraux méditerranéens, avec des températures nocturnes élevées.

Météo France est explicite sur le sujet : dans sa « prévision des phénomènes dangereux » mise à jour mardi, l’organisme indique que « les températures se maintiendront très probablement à un niveau caniculaire » dans cette partie du pays pendant le week-end.

Un nouveau pic de chaleur dès le 20 juillet

C’est là que le tableau se complique. Alors que la troisième canicule de l’été n’est pas encore terminée, les modèles météorologiques signalent déjà un nouveau regain de chaleur pour la semaine suivante. Selon le modèle européen, une nouvelle poussée d’air chaud en provenance d’Afrique du Nord pourrait atteindre la France dès la fin du week-end, avec une remontée de l’indicateur thermique national à partir du 20 juillet.

La configuration serait similaire à celle des épisodes précédents : une goutte froide se positionnant cette fois au large de la péninsule ibérique agirait comme une pompe à chaleur, aspirant l’air brûlant depuis le sud de la Méditerranée. Simultanément, le même anticyclone devrait se réétendre vers les îles britanniques, bloquant à nouveau la circulation atmosphérique.

Le sud et le sud-ouest de la France seraient les zones les plus touchées. Des températures maximales supérieures à 35 °C sont attendues dès le début de la semaine prochaine sur ces régions. Météo France prévient d’ores et déjà que « le retour de valeurs caniculaires est envisageable sur ces régions » à partir de lundi.