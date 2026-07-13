Pourquoi les nuits de cette semaine seront pires que les jours : un nuage de sable saharien empêche la température de redescendre sous 25°C

La canicule qui frappe la France ce week-end va se compliquer avec l’arrivée, dès lundi, de poussières sahariennes. Une combinaison qui pourrait rendre les nuits particulièrement éprouvantes.

37 départements étaient placés en vigilance rouge canicule ce dimanche 12 juillet, contre 24 la veille. Météo-France prévoit plusieurs jours encore très chauds sur une large partie du territoire, avec un début de baisse des températures par la côte atlantique seulement en première partie de semaine.

Le nuage de sable venu su Sahara va empirer la situation

La chaleur est entretenue par une masse d’air stagnante, mais aussi par ce que Guillaume Séchet, météorologue et créateur du site meteo-villes.com, décrivait samedi sur X comme « une goutte froide proche de l’Atlantique, qui fera remonter la chaleur intense jusqu’au bassin parisien ».

Une nouvelle remontée de poussières sahariennes gagnera la France en début de semaine, donnant au ciel un aspect souvent laiteux. En cause : une goutte froide proche de l’Atlantique, qui fera remonter la chaleur intense jusqu’au bassin parisien. pic.twitter.com/x1ehBHH4Rx — Guillaume Séchet (@Meteovilles) July 11, 2026

Séchet annonçait aussi, dans la même publication, « une nouvelle remontée de poussières sahariennes qui gagnera la France en début de semaine, donnant au ciel un aspect souvent laiteux ». Le météorologue Paul Marquis précise que ces poussières arriveront « à partir de lundi » et resteront présentes sur l’Hexagone « jusqu’à jeudi dans l’Ouest et vendredi dans l’Est ».

Leur effet le plus redouté n’est pas visuel. Selon Marquis, « ces poussières vont avoir pour effet de donner des nuits de plus en plus chaudes ». Le mécanisme est simple : les aérosols formés par les particules désertiques retiennent la chaleur dans les basses couches de l’atmosphère, comme une fine couverture, et empêchent les températures de descendre normalement après le coucher du soleil.

Yann Amice, météorologue ayant fait part de ses prévisions au site Actu.fr, le formule ainsi : « L’influence des poussières en tant qu’aérosols permet de conserver des températures minimales plus élevées la nuit. »

Un phénomène déjà observé fin juin lors de la précédente vague de chaleur, que le CNRS avait alors signalé comme facteur de maintien des températures nocturnes élevées pendant plusieurs jours.

Les nuits de dimanche à lundi et de lundi à mardi seront les plus chaudes. Météo-France anticipe pour la nuit de lundi à mardi 27 °C à Paris et à Lyon, 28 °C à Bordeaux, 22 °C à Lille. Amice chiffre les minimales à « 22 à 26 °C dans presque tout le pays, à l’exception de l’extrême nord ».