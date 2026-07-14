Canicule en France : les météorologues annoncent enfin la date de la fin, et beaucoup de Français n’attendent que ça

La France traverse depuis plusieurs jours sa troisième vague de chaleur de l’été 2026, après deux épisodes survenus fin mai puis en juin. Celui-ci s’annonce particulièrement éprouvant, les organismes humains, animaux et végétaux ayant déjà encaissé deux passages à vide. Les modèles météorologiques s’accordent pour maintenir des températures excessivement élevées jusqu’au 14 juillet au moins, avant une sortie de crise progressive qui ne s’amorcera pas avant les 16 et 17 juillet.

À l’origine du phénomène : un puissant anticyclone centré sur les îles Britanniques, dont les hautes pressions écrasent une large partie de l’Europe occidentale. Un nouvel apport d’air chaud, lié au positionnement d’une goutte froide au large à l’ouest, vient renforcer le tout. Et comme si cela ne suffisait pas, le taux d’humidité de l’air monte, ce qui alourdit le ressenti thermomètre en main.

L’anomalie sur sept jours atteint entre +7 et +10 °C par rapport aux normales sur une grande partie du territoire. Sur cette période, la France est décrite par les météorologues comme l’épicentre de l’anomalie chaude à l’échelle européenne et mondiale. La première décade de juillet 2026 devrait ainsi rester probablement la plus chaude jamais enregistrée à l’échelle de l’Hexagone.

Un pic qui n’est pas encore passé

Sur la façade méditerranéenne, les valeurs les plus hautes de l’épisode ont déjà été atteintes mercredi 8 juillet. Partout ailleurs, la chaleur doit encore monter en fin de semaine et en début de semaine prochaine.

À Paris, le thermomètre affichait 34 °C mercredi et jeudi. Le week-end des 11 et 12 juillet, il devrait grimper à 36 ou 37 °C, avant un pic possible à 38 °C le lundi 13 juillet. Les nuits n’offriront plus aucun répit : les températures nocturnes ne devraient plus descendre sous 23 ou 24 °C dans la capitale dès ce week-end. Sur l’ensemble du pays, de nombreuses agglomérations verront leur thermomètre rester au-dessus de 20 °C la nuit.

Sur de nombreuses régions françaises, les maximales quotidiennes oscilleront entre 35 et 40 °C, avec des pointes pouvant localement atteindre 41 ou 42 °C. Une vigilance rouge est étendue à partir de samedi. Météo-France confirme que la canicule persistera au moins jusqu’au 14 juillet, avant une baisse progressive dont le calendrier précis reste à affiner.

La sortie par les orages, autour du 16-17 juillet

Un recul progressif de l’anticyclone vers le nord, en direction de l’Islande et de la mer de Norvège, devrait permettre à une goutte froide de se rapprocher des régions françaises et de déstabiliser la masse d’air accumulée au sol. Ce contact entre l’air brûlant des basses couches et l’air plus frais en altitude alimentera des orages de rupture.

Après une telle séquence caniculaire, ces phénomènes peuvent être violents : grêle, rafales et orages violents ne sont pas à exclure.

« La situation semble susceptible de changer autour du 16-17 juillet », indique meteo-paris.com, un signal sur lequel convergent désormais plusieurs modèles de prévision. Météo & Radar s’aligne sur cette échéance pour un retour des averses par l’Ouest.

La sortie de canicule s’étalera sur près d’une semaine, du nord-ouest vers le sud-est. Le quart nord-ouest bénéficiera du rafraîchissement en premier ; l’Est devra attendre la fin de la semaine du 16 juillet. Le pourtour méditerranéen sera le dernier à voir les températures descendre à un niveau raisonnable pour la saison, bien que supérieur aux normales.

Un dernier sursaut thermique est attendu les 13 et 14 juillet sur l’Ouest et la région parisienne, avec des pointes à 38 °C le lundi 13. Autrement dit, la Fête Nationale se célébrera dans la chaleur la plus lourde de tout l’épisode pour une bonne partie des Français.