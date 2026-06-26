Canicule : Intermarché alerte sur une possible pénurie de melons

La canicule ne menace pas seulement de vider les stocks de ventilateurs. Dans les champs, ses effets pourraient apparaître avec plusieurs semaines de décalage et provoquer des tensions sur l’approvisionnement en melons, puis une hausse des prix dans les supermarchés.

Canicule : le prix des melons pourrait augmenter dès juillet

La canicule actuelle pourrait laisser une trace durable sur les étiquettes des rayons de fruits et légumes. Interrogé le 25 juin 2026 sur RMC et BFMTV, Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, a alerté sur la situation du melon. Le produit reste disponible, mais les fruits qui doivent arriver à maturité dans les prochaines semaines sont exposés aux températures extrêmes.

« Le melon qui aujourd’hui n’est pas en pénurie, je vous le dis, il y a de vrais risques de pénurie dans trois-quatre semaines », a déclaré le dirigeant, selon BFMTV.

L’alerte porte donc sur les approvisionnements de juillet, et non sur les volumes déjà présents dans les entrepôts ou les magasins. Entre la culture d’un fruit et son arrivée dans les rayons, plusieurs semaines peuvent s’écouler. Une dégradation des rendements ne devient visible pour le consommateur qu’au moment des récoltes et des expéditions.

Une production plus faible ne conduirait pas nécessairement à une disparition des melons dans les rayons. Les magasins pourraient cependant recevoir des quantités moins importantes, constater davantage d’écarts entre les régions ou devoir réduire la durée des opérations promotionnelles. Les distributeurs chercheraient alors à compléter leurs commandes auprès d’autres bassins de production, en France ou à l’étranger.

Cette solution a toutefois ses limites lorsque plusieurs régions agricoles subissent simultanément des températures élevées. Les coûts de transport, de conditionnement et d’achat peuvent également augmenter. Lorsque les volumes disponibles se contractent alors que les consommateurs continuent d’acheter, le prix devient la variable d’ajustement.

Thierry Cotillard ne cache pas cette conséquence : « À ce moment-là, les prix vont flamber », a-t-il prévenu à propos d’une éventuelle raréfaction des melons, rapporte BFMTV.

Une filière très dépendante de quelques semaines de récolte

Le melon occupe une place particulière parmi les produits d’été. Sa consommation est très saisonnière et une part importante de sa commercialisation se concentre autour des périodes les plus chaudes. Une variation de la météo peut donc modifier en même temps la production agricole et les achats des ménages.

Les températures élevées stimulent la demande pour les fruits frais, mais elles peuvent fragiliser les cultures si elles deviennent excessives. Le manque d’eau peut réduire la taille des fruits, ralentir leur développement ou diminuer le nombre de melons commercialisables. Une chaleur durable peut également accélérer leur maturation, obligeant les producteurs et les expéditeurs à intervenir plus rapidement.

La filière sort pourtant d’une campagne 2025 relativement abondante. Selon Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, la production française avait atteint 324.800 tonnes, soit 4% de plus qu’en 2024 et 11% au-dessus de la moyenne des cinq campagnes précédentes. Cette quantité importante n’avait pas empêché un mois de juillet difficile pour la valorisation des produits, avant un léger redressement des cours en août.

Ce précédent rappelle que les prix ne dépendent pas uniquement du volume produit sur l’ensemble de la saison. Le calendrier des récoltes, la qualité des fruits, leur calibre et la concentration de l’offre sur quelques semaines jouent également un rôle. Une récolte importante arrivant simultanément sur le marché peut faire reculer les cours. À l’inverse, une baisse soudaine des quantités disponibles au cœur de l’été peut les pousser vers le haut.

Au 24 juin 2026, les relevés de FranceAgriMer montraient déjà que la canicule influençait certains marchés de fruits et légumes. Dans le bassin Centre-Ouest, le Réseau des nouvelles des marchés signalait notamment un recul de l’offre de concombres sous l’effet de la chaleur. Le phénomène ne permet pas de prévoir précisément l’évolution du melon, mais il confirme que les volumes commercialisés peuvent réagir rapidement aux conditions météorologiques.

De la récolte au rayon, plusieurs coûts peuvent s’additionner

Pour le consommateur, la hausse éventuelle ne se limiterait pas au prix payé au producteur. Les épisodes de forte chaleur compliquent aussi le ramassage, le tri, le conditionnement et le transport des produits frais. Les horaires doivent parfois être adaptés afin d’éviter les périodes les plus chaudes de la journée.

Le maintien de la chaîne du froid mobilise davantage d’énergie. Les pertes peuvent aussi augmenter lorsqu’un fruit arrive trop mûr, supporte mal le transport ou ne correspond plus aux critères de vente des enseignes. Ces coûts ne sont pas automatiquement répercutés dans leur totalité, mais ils pèsent sur les négociations entre agriculteurs, expéditeurs, grossistes et distributeurs.

Certains points de vente pourraient connaître une rupture, tandis que d’autres continueraient à proposer des melons, mais avec moins de choix, des promotions plus rares ou des tarifs plus élevés. La situation dépendra de la durée de la vague de chaleur et de l’état réel des récoltes au cours des prochaines semaines.

Les achats des Français accentuent le déséquilibre

La météo agit aussi sur l’autre partie de l’équation : la demande. Plus les températures augmentent, plus les consommateurs se tournent vers les boissons, les glaces et les aliments associés aux repas froids. Thierry Cotillard a ainsi annoncé une progression de 50% des ventes de glaces chez Intermarché et de près de 80% pour les packs d’eau au cours de la semaine précédente, selon BFMTV.

Les magasins du groupement Les Mousquetaires ont également profité d’une demande exceptionnelle pour les équipements de rafraîchissement. « On a vendu 100.000 ventilateurs et climatisations en une semaine », a indiqué le président du groupe sur RMC et BFMTV.

La menace concerne également l’élevage. Thierry Cotillard a évoqué une diminution de 20% de la production par vache dans une laiterie appartenant au groupement, en raison du stress thermique. Cette baisse montre que les conséquences alimentaires de la chaleur peuvent toucher plusieurs catégories de produits, avec un délai variable avant leur arrivée dans les rayons.