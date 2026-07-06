Pourquoi les pots de confiture disparaissent des rayons : les agriculteurs alertent sur une récolte de fruits historiquement basse

Une pénurie inattendue pourrait toucher nos rayons dans les mois qui viennent, et elle concerne une douceur du petit-déjeuner bien connue : la confiture. Une série d’événements agricoles et économiques annonce déjà une raréfaction de ces produits dans les supermarchés dès septembre 2025. Les amateurs de confiture risquent de voir la disponibilité baisser et les prix grimper à cause d’une récolte catastrophique des fruits rouges en Europe.

Ce qui provoque la pénurie

Top Santé explique que l’année 2025 a été particulièrement mauvaise pour la récolte de fruits rouges en Europe. En Pologne, pays fournisseur majeur, un gel tardif suivi de pluies répétées a divisé par deux la production. En Serbie, les agriculteurs ont affronté une sécheresse de 40 jours consécutifs sans pluie, qui a compliqué les récoltes de surproduction de fraises, framboises, cerises griottes et cassis. En France, la situation est moins sévère, mais les fruits sont souvent calibrés pour le rayon frais plutôt que pour la transformation.

Les industriels subissent une forte pression de la part de la grande distribution : les difficultés économiques s’accumulent pour eux. Les stocks limités font monter les coûts, et les usines se retrouvent à acheter plus cher ou à produire moins. Ces industries de transformation doivent gérer des hausses de prix qui seront répercutées en rayon dès septembre.

Ce que ça change pour le marché et les consommateurs

Aujourd’hui, environ 70 % des ménages français consomment de la confiture, avec une moyenne de 2,5 kg par an, soit près de huit pots. Ces chiffres pourraient baisser pour la première fois depuis des décennies, dans un contexte de baisse de la consommation de fruits et légumes plus large. En 2025, la hausse annuelle pour l’ensemble « sucre, confiture, miel » est déjà estimée à 5,4 % par l’INSEE. L’origine des produits pose aussi problème : 64 % des fruits transformés ont une origine obscure sur les étiquettes, selon la CLCV.

Ce que changent les nouvelles règles d’étiquetage

Une nouvelle directive européenne entre en vigueur le 14 juin 2026 pour uniformiser l’étiquetage des pots de confiture et donner plus de clarté au consommateur. Elle impose que chaque pot contienne au moins 450 g de fruits par kilogramme, contre 350 g auparavant. Des appellations comme « préparation de fruits », « spécialité aux fruits » ou « tartinable aux fruits » remplaceront celles qui ne respectent pas ces nouveaux critères. Selon Adrien Mary, délégué général de la Fédération française des Industries d’Aliments Conservés, les répercussions économiques de cette directive dépendront largement des négociations entre industriels et distributeurs.

Les pots de miel et les jus de fruits seront aussi concernés par des règles d’étiquetage plus strictes, avec une indication renforcée de l’origine et de la teneur en sucres.