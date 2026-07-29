Canicule d’août 2026 : 20 départements en vigilance rouge, les urgentistes préviennent que le vrai pic n’a même pas encore commencé

Météo-France a placé 20 départements en vigilance jaune canicule à partir de midi ce mardi 28 juillet 2026. C’est le début du quatrième épisode caniculaire de l’année, porté par une remontée d’air subtropical qui fait grimper les températures dès l’après-midi.

La liste concerne l’Ain, l’Allier, la Côte-d’Or, le Doubs, la Gironde, le Jura, les Landes, la Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire de Belfort.

La bande touchée va de l’Alsace à la vallée du Rhône, avec deux départements du sud-ouest également concernés. Mardi après-midi, les thermomètres affichaient 32°C à Rennes, 33°C à Paris, 34°C à Nantes et Limoges, jusqu’à 36°C à Bordeaux, Lyon et Toulouse, soit un gain de 5 à 7°C par rapport à lundi.

Le pic attendu mercredi avec des pointes à 40-42 degrés

La situation va s’aggraver dès mercredi 29 juillet, rapporte L’Internaute. La vigilance jaune sera étendue à une majeure partie du pays, et un passage en orange est possible pour certains départements du nord-est et du centre-est. Météo-France ne prévoyait, dans son dernier bulletin, que des vigilances jaunes pour cette journée, mais la carte définitive doit être publiée mardi à 16 heures et peut encore évoluer. La Chaîne Météo, elle, tablait dès 16h sur un passage de certains départements en alerte orange.

Le pic de chaleur est attendu mercredi, voire jusqu’à jeudi 30 juillet selon les sources. Les 35°C seront largement dépassés sur la moitié sud, le centre et l’est, avec des relevés attendus de 36°C à Strasbourg, 38°C à Paris et Rouen, 39°C à Toulouse, Auxerre et Limoges, et jusqu’à 41°C à Lyon, Bordeaux et Tarbes.

Entre Bordeaux et Toulouse, La Chaîne Météo évoque 40 à 42°C mercredi. Bordeaux pourrait devenir la ville la plus chaude de la semaine, jusqu’à 41,5°C. Selon Météo-France, mercredi sera « un pic de chaleur intense sur une large moitié ouest ». 68 % de la population française se retrouvera sous plus de 35°C, et les valeurs attendues seront, d’après La Chaîne Météo, 15°C au-dessus des normales de saison.

Jeudi, l’air le plus chaud glisse vers l’est : 37 à 40°C sont attendus du Centre à la Bourgogne, au Grand Est et à la vallée du Rhône, avec des pointes proches de 41°C. La façade atlantique commencera à souffler grâce à un courant océanique, tandis que la Bretagne, la Normandie et les côtes de la Manche garderont des valeurs entre 20 et 30°C.

Le pays se retrouve alors coupé en deux : un quart nord-ouest relativement épargné face à un sud et un est écrasés de chaleur.

Les nuits ne rafraîchiront guère. La nuit du mercredi à jeudi sera particulièrement pénible, avec 20 à 23°C sur une grande partie du territoire et jusqu’à 26 ou 27°C dans Paris intra-muros. Ces nuits tropicales empêchent les logements de se rafraîchir, et la fatigue s’accumule de jour en jour, une situation qui avait déjà provoqué la ruée sur un climatiseur Lidl vendu 179 euros au début du mois de juillet.

Un dôme de chaleur qui pourrait tenir jusqu’à début août

Ce quatrième épisode succède à trois précédents qui avaient déjà explosé les records, et la sécheresse qualifiée d’historique en France ne va pas s’arranger. Le pays fait aussi face à des incendies dévastateurs, notamment dans le sud-ouest où l’inquiétude reste forte : la météo chaude ne va rien améliorer sur ce front.

Après le pic, la chaleur devrait se décaler vers l’est et l’Europe centrale, avec des pointes à 40°C persistant du centre-est à l’Alsace pendant que le mercure recule à l’ouest. La Chaîne Météo évoque un prolongement possible jusqu’au week-end des 1er et 2 août, avec un niveau de températures très élevé jusqu’aux 5 et 6 août.

Selon Météo-France, la semaine suivante restera encore bien chaude, notamment au sud et à l’est, avec des passages orageux probables mais des précipitations localisées. Un début de semaine sec laissera place à une instabilité croissante : des orages localisés sont attendus du centre-ouest au nord-est dès jeudi, puis des orages plus intenses avec risque de grêle vendredi et samedi, surtout autour du Massif central et des Alpes.