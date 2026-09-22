Carburant à 2,41€ : le gouvernement dévoile son plan d’aides d’urgence

L’exécutif face à la flambée des prix du carburant

Les prix du carburant atteignent des niveaux record en France. Le gazole coûte désormais 2,41 euros le litre en moyenne, tandis que le SP95-E10 dépasse 2,17 euros le litre depuis plus de dix jours, selon l’AFP. Cette hausse accentue la pression sur le pouvoir d’achat à l’approche de l’élection présidentielle de 2027.

Pour répondre à cette crise, le gouvernement a organisé une conférence de presse le 22 septembre à Bercy, réunissant six ministres dont Maud Bregeon (Énergie) et Roland Lescure (Économie). Ils ont présenté des aides pour les ménages, entreprises et secteurs les plus touchés. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait auparavant dirigé deux réunions sur les approvisionnements et les prix du carburant.

Aides spécifiques pour les travailleurs contraints de rouler

Maud Bregeon a assuré que l’exécutif soutiendrait les entreprises en difficulté et les travailleurs précaires. Les nouvelles mesures se veulent ciblées pour limiter l’impact sur les finances publiques. Un nouveau dispositif remplacera l’aide de 100 euros pour les « gros rouleurs » dès le 1er octobre, bien que seulement la moitié des trois millions de bénéficiaires potentiels en aient profité. Roland Lescure propose une aide « automatique » pour ces grands rouleurs. Les aides aux secteurs comme l’agriculture et la pêche sont prolongées jusqu’à fin 2023, avec un prêt à taux zéro pour les pêcheurs.

Initiatives locales et fiscalité sur les carburants

Des collectivités locales ont devancé les mesures nationales. À Caudebec-lès-Elbeuf, une aide de 80 euros en cartes Total a été réactivée. À La Tour-du-Pin, la mairie subventionne l’installation de kits bioéthanol, un carburant à 90 centimes le litre.

La fiscalité sur les carburants anime le débat politique. Gabriel Attal, candidat Renaissance, s’oppose à une baisse des taxes, alors que d’autres, comme Jérôme Guedj du PS, prônent une fiscalité réduite. L’association 40 Millions d’automobilistes milite pour une baisse temporaire de la TVA et la suspension des certificats d’économie d’énergie.

Pressions sur Total et tensions d’approvisionnement

Total a plafonné ses prix, mais cela entraîne des tensions d’approvisionnement : 17 % des stations-service manquaient d’au moins un carburant le 21 septembre. Sandrine Rousseau et Fabien Roussel appellent à la nationalisation de Total.

Le gouvernement souligne les problèmes d’approvisionnement structurels. Roland Lescure mentionne un déficit de 10 millions de barils par jour sur le marché mondial. Pour pallier ce manque, les distributeurs peuvent vendre du gazole d’été jusqu’au 15 novembre. Bregeon assure qu’il n’y a pas de risque de pénurie immédiate, la France disposant de trois mois de stocks stratégiques.

Contexte budgétaire et enjeux électoraux

La situation budgétaire complique les décisions gouvernementales. Les aides sont ciblées pour éviter de dilapider les fonds publics. Emmanuel Macron cherche des solutions européennes pour accroître la production de carburants. Il s’exprimera jeudi soir sur TF1 et France 2.

La hausse des prix du carburant est un enjeu central pour la présidentielle de 2027. Les candidats proposent diverses mesures face à la crainte d’un nouveau mouvement social. Les semaines à venir seront décisives pour le gouvernement, qui doit jongler entre urgence sociale et contraintes budgétaires dans un contexte international tendu.