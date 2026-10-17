Ce courrier des impôts avec un QR code et 5 euros à payer ressemble tellement à une arnaque que beaucoup le jettent : grosse erreur

Un simple courrier du fisc, 5 euros à régulariser, et pourtant ce retraité toulousain a flairé l’arnaque. QR code, délai serré, enveloppe sans cachet… Son histoire révèle pourquoi même les documents authentiques sèment aujourd’hui le doute.

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Léo Charcosset
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Ce courrier des impôts avec un QR code et 5 euros à payer ressemble tellement à une arnaque que beaucoup le jettent : grosse erreur
Ce courrier des impôts avec un QR code et 5 euros à payer ressemble tellement à une arnaque que beaucoup le jettent : grosse erreur © journaldeleconomie.fr
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Un habitant de Toulouse, en Haute-Garonne, a reçu le 6 octobre 2026 un courrier de l’administration fiscale lui réclamant la régularisation d’un acompte de 5 euros. Patrick, retraité, a d’abord cru à une tentative d’escroquerie avant de découvrir qu’il s’agissait bel et bien d’un document authentique du fisc, rapporte La Dépêche.

Le courrier portait sur le règlement d’un acompte au titre de la retenue de l’impôt à la source. Selon la lettre, un premier prélèvement avait été rejeté le 15 septembre. En l’absence de règlement rapide, le document annonçait une majoration et l’engagement d’une procédure de recouvrement. Pour payer, il suffisait de flasher un QR code.

C’est justement cette série de détails qui a mis la puce à l’oreille de Patrick. La somme lui a d’abord paru dérisoire : « La modicité de la somme m’a alerté », confie-t-il à La Dépêche. Le délai pour régulariser sa situation, neuf jours à peine après réception du courrier, lui a semblé tout aussi suspect.

La lettre avait pourtant mis près de trois semaines à lui parvenir, et l’enveloppe ne portait aucune date d’affranchissement, un détail qu’il associe aux pratiques frauduleuses habituelles.

Le QR code a achevé de le convaincre qu’il tenait affaire à une tentative de phishing. « Je me suis dit que l’escroquerie était là et qu’en le flashant, je serais renvoyé sur un site pirate ressemblant à celui des impôts où l’on me volerait ensuite toutes mes données bancaires », explique-t-il.

Paradoxalement, le fait que son numéro fiscal et son relevé d’identité bancaire soient exacts n’a fait que renforcer ses doutes plutôt que de le rassurer.

Le souvenir du piratage de la DGFiP

Pour comprendre la réaction de Patrick, il faut remonter à l’été 2026. La Direction générale des Finances publiques avait alors été victime d’un piratage, qui avait compromis les données de centaines de milliers de particuliers et de professionnels. Les cyberattaques visant les institutions se multiplient depuis plusieurs mois, avec des vols de données touchant des millions de citoyens.

Patrick a immédiatement fait le lien. « Le numéro fiscal et le relevé d’identité bancaire figurant sur le document étaient évidemment les bons, j’ai pensé qu’il s’agissait bien de la suite du piratage du site des Finances publiques », raconte-t-il à La Dépêche. Pour lui, cette coïncidence rendait l’hypothèse de l’arnaque encore plus crédible. « J’ai vraiment cru à une nouvelle arnaque, plutôt bien montée », résume-t-il.

Plutôt que de payer ou d’ignorer le courrier, le retraité a choisi de vérifier directement auprès de l’administration. Il a contacté les Finances publiques, qui lui ont confirmé que la lettre était bien réelle. La direction régionale des Finances publiques d’Occitanie a tranché sans ambiguïté auprès du journal, confirmant que le courrier émanait bien de leurs services et qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une tentative de fraude.

« C’est facile de se laisser prendre », reconnaît Patrick. Il a souhaité raconter son expérience pour prévenir d’éventuelles autres victimes, lui qui pensait avoir affaire à une arnaque particulièrement bien montée.

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