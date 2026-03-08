Des légumes surgelés aux gourmandises glacées, pensez à prendre vos sacs isothermes avant de faire le plein. Lidl, l’enseigne allemande connue pour ses marques propres, se distingue par une offre surgelée de qualité à petit prix. Lidl est le supermarché le moins cher en 2025, Lidl propose une expérience de shopping agréable et abordable, pensée pour satisfaire les consommateurs les plus exigeants.

Des marques maison et un rapport qualité-prix intéressant

Lidl se démarque par un assortiment varié comprenant fruits de mer, légumes, baies, pizzas et glaces, grâce à une gestion des stocks efficace. Ces produits offrent un bon rapport qualité-prix, concurrencé seulement par des enseignes comme Aldi, Save A Lot et Trader Joe’s, dans une guerre des prix acharnée.

Un rayon surgelé bien garni aide à limiter les dépenses alimentaires tout en multipliant les options culinaires. Par exemple, les fruits de mer surgelés, tous certifiés par le Marine Stewardship Council (MSC), incluent le flétan, la morue, le saumon ainsi que des steaks de thon. Lidl propose aussi des produits de boulangerie européens, comme des viennoiseries et des glaces, qu’on trouve difficilement ailleurs.

Ce que propose le rayon surgelé

Brocoli et légumes vapeur

Le brocoli surgelé de Lidl, riche en vitamines et minéraux, est un choix sain et polyvalent en cuisine. Avec un prix de seulement 2,11 € pour 0,91 kg dans certains magasins, il reste une option abordable et nutritive. Les sacs de légumes cuits à la vapeur, comprenant haricots verts, pois, maïs et brocoli, permettent une préparation rapide et simple, en promotion à 1,15 € seulement.

Pizzas et spécialités à base de pommes de terre

Les pizzas surgelées, souvent perçues comme un petit plaisir coûteux, sont accessibles chez Lidl avec des prix attractifs à partir de 3,00 € chacune en promotion. Ces pizzas à croûte mince, au style européen, offrent une bonne base pour ajouter légumes et restes de protéines.

Pour les amateurs de pommes de terre, Lidl propose des frites, disponibles à 0,92 € pour 0,91 kg. Elles sont fabriquées sans huile hydrogénée, ce qui en fait des choix à la fois sains et économiques.

Baies et douceurs glacées

Les baies surgelées évitent le gâchis des fruits frais et se présentent en sacs refermables de 0,907 kg pour environ 4,60 €. Côté desserts, Lidl propose des gourmandises comme les Gelatelli Mini Mix Classic bars ou les mini cornets. Le chocolat présent dans certains produits de cette gamme est certifié Rainforest Alliance, gage d’une certaine qualité.