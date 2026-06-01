Ni avion ni bateau : ce projet de tunnel sous-marin entre deux continents pourrait changer la vie de millions d’Européens dès 2040

Un projet ambitieux est en préparation pour relier l’Europe à l’Afrique via un tunnel sous‑marin, une proposition qui pourrait bouleverser le transport transcontinental. L’idée est de créer une liaison ferroviaire entre l’Espagne et le Maroc à travers le détroit de Gibraltar, susceptible de transformer le commerce international et de réduire nettement les temps de trajet entre les deux continents.

Les tunnels déjà en service : ce qu’on peut en tirer

Le tunnel sous la Manche, qui relie le Royaume‑Uni à la France, reste la référence historique et technique. Exploité depuis plus de trente ans, il a été foré dans la roche et détient la section sous‑marine la plus longue du monde. Sa longueur totale est de 50,45 km, dont 37,9 km sous la Manche, avec une profondeur maximale de 75 m sous le niveau de la mer. En Europe, on le compare souvent aux tunnels immergés construits à partir d’éléments préfabriqués, une méthode différente mais éprouvée.

Le projet Fehmarn, tunnel immergé qui reliera l’Allemagne au Danemark sous la mer Baltique, progresse bien. Ce tunnel de 18 km est construit avec des éléments en béton préfabriqués. Les travaux ont démarré avec la pose, en mai 2026, de structures en béton de 217 m de long et de 10 m de haut, déposées à 40 m sous le niveau de la mer. Le chantier, géré par la société danoise Femern, est estimé à près de 7,5 milliards d’euros et permettra de voyager en seulement 7 minutes en train ou 10 minutes en voiture. La réduction du trajet ferroviaire entre Hambourg et Copenhague de 5 heures à 2 heures 30 est un gain important.

Le projet Europe‑Afrique : caractéristiques et défis

Le tunnel envisagé entre l’Europe et l’Afrique est pour l’instant au stade d’études, confirme L’Internaute. L’ensemble comprendrait deux tunnels ferroviaires et un tunnel de maintenance, pour une longueur totale de 42 km, dont 27,7 km sous l’eau, et une profondeur maximale de 475 m. Le coût est évalué à environ 9 milliards d’euros. La capacité prévue est de 12,8 millions de passagers et 13,13 millions de tonnes de marchandises par an.

Le projet pose néanmoins des défis techniques majeurs, liés à la profondeur et aux forts courants marins dans le détroit. Le financement reste aussi un point important, l’intégralité des fonds n’étant pas encore assurée. SECEGSA, SNED, AFTES, et la société allemande Herrenknecht, soutenus par le gouvernement espagnol, mènent actuellement les études techniques et géologiques nécessaires. Une décision finale de construction est attendue d’ici 2027, pour un achèvement possible vers 2040.