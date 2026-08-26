Mélenchon affirme que 2027 est « possible » : pourquoi il parie sur un monde qu’il décrit comme « en train de prendre fin »

Jean-Luc Mélenchon, chef de file des Insoumis et ancien sénateur socialiste, a prononcé le discours de clôture des universités d’été de La France insoumise, dimanche 23 août 2026, à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme. Devant plusieurs milliers de personnes, il a plaidé longuement pour un État écologique et appelé à une rupture programmatique nette et claire face à un monde qu’il juge en train de prendre fin.

Il a jugé vital de tout changer dans nos manières de vivre, de produire et d’échanger et présenté ce qu’il a appelé son projet central : les écorégions, censées maîtriser les cycles longs du vivant. L’objectif affiché est de s’émanciper de la dictature du temps court, de l’actionnariat et son appétit de profits immédiats. La planification écologique, a-t-il ajouté, n’est plus seulement une ardente obligation, c’est devenu une exigence de survie.

Face aux incendies et au dérèglement climatique, il a dit son dégoût face à l’inaction du gouvernement.

LFI se dit « prête à gouverner dès 2027 »

Mélenchon a jugé la victoire possible à l’élection présidentielle, estimant que des millions de personnes savent que tout un monde est en train de prendre fin, rapporte Boursorama dans son article. Il a affirmé que La France insoumise était prête à gouverner dès 2027.

Officiellement candidat depuis le 3 mai 2026, pour la quatrième fois de sa carrière, il s’est installé en tête des candidats potentiels ou déclarés à gauche. Certains sondages, dans certaines configurations, le créditent même d’une place au second tour. Les Écologistes s’interrogent et se divisent sur l’opportunité de se ranger derrière lui pour la présidentielle des 18 avril et 2 mai 2027.

Il s’est défendu d’être un homme providentiel, prônant l’unité populaire et opposant le tous ensemble au chacun pour soi. La France, a-t-il averti, sera au pied du mur en 2027, dans chaque bureau de vote, dans chaque conscience.

Une censure promise sur le prochain budget

Mélenchon a promis de censurer une fois de plus le gouvernement sur son prochain budget, qu’il a qualifié de budget de « coupes rases ». Cette annonce répond à l’appel lancé aux élus par le Premier ministre Sébastien Lecornu, pour que la loi de finances soit votée en 2026, sous peine de désordre.

« C’est nous les gens sérieux et responsables, c’est eux les incapables, la ruine, la pagaille », a lancé le leader insoumis, avant de conclure son discours en affirmant que la victoire visée par son mouvement ne serait pas seulement une victoire politique mais un jour nouveau sur le monde qui est attendu de la France.