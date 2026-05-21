Arnaques financières : Que Choisir Ensemble attaque les géants du net

Face à la prolifération des arnaques financières sur les réseaux sociaux, Que Choisir Ensemble porte plainte contre Meta, TikTok et Google. L’association dénonce les manquements de ces géants du numérique aux obligations du Digital Services Act européen. Cette action coordonnée avec 30 organisations européennes vise à contraindre les plateformes à renforcer leur modération publicitaire.

Arnaques financières : une offensive judiciaire contre les plateformes numériques

Les réseaux sociaux sont devenus, au fil des années, de véritables terrains de chasse pour les escrocs. Publicités mensongères vantant des placements miraculeux, offres de prêts instantanés sans contrôle d’identité, faux conseillers financiers se parant des visages de célébrités : l’arnaque financière en ligne a atteint une ampleur sans précédent. Face à cette dérive, l’association Que Choisir Ensemble a décidé de porter le combat devant la justice, en déposant une plainte coordonnée contre Meta, TikTok et Google, aux côtés de trente organisations européennes de défense des consommateurs. Une action qui marque un tournant décisif dans la lutte contre les publicités frauduleuses qui prolifèrent sur internet.

L’association française saisit simultanément l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) et la Commission européenne. Son ambition : contraindre ces géants technologiques à honorer enfin leurs obligations réglementaires en matière de modération publicitaire, trop longtemps restées lettre morte.

L’explosion des fraudes financières en ligne : un phénomène alarmant

Les chiffres publiés par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) dressent un tableau saisissant. En 2024, les montants dérobés aux consommateurs européens dans le cadre de fraudes aux paiements ont atteint 4,2 milliards d’euros — une somme colossale qui illustre, mieux que tout discours, l’urgence d’une réponse coordonnée. Entre décembre 2025 et mars 2026, le BEUC et treize associations nationales ont conduit une enquête approfondie, signalant aux plateformes concernées pas moins de 893 publicités suspectes : offres de prêts rapides sans vérification d’identité, placements financiers promettant des rendements garantis à deux chiffres, appels à investir dans des cryptomonnaies fantômes.

Les résultats de cette vaste campagne de signalement se révèlent aussi éloquents qu’accablants. Sur l’ensemble des alertes transmises, 297 ont été purement rejetées par les plateformes, tandis que 168 autres sont demeurées sans réponse. Seules 243 suppressions effectives ont pu être obtenues, et 185 publicités n’ont disparu que parce que les annonceurs eux-mêmes les avaient retirées avant tout examen. Autrement dit, moins d’un tiers des contenus signalés comme frauduleux ont été supprimés à l’initiative des plateformes — un bilan qui trahit, selon les associations, une défaillance structurelle et non un simple dysfonctionnement ponctuel.

Ces arnaques reposent sur des méchanismes rodés. Les escrocs achètent des espaces publicitaires légitimes sur Meta, Google ou TikTok, souvent en usurpant l’identité de personnalités connues ou d’institutions financières réputées. Les victimes, attirées par des promesses de gains rapides, sont redirigées vers des sites frauduleux où elles sont invitées à verser des sommes parfois considérables, avant que tout contact ne cesse. La frontière entre sollicitation légitime et escroquerie est devenue si ténue que même les appels de conseillers bancaires authentiques suscitent désormais la méfiance, signe de l’érosion profonde de la confiance que ces pratiques engendrent.

Les griefs détaillés contre les géants du numérique

Que Choisir Ensemble reproche à Meta, TikTok et Google plusieurs manquements graves au Digital Services Act (DSA), le règlement européen entré en vigueur en 2023. Ce texte impose aux grandes plateformes numériques des obligations strictes de transparence publicitaire et de traitement diligent des signalements de contenus illicites — obligations que l’enquête du BEUC révèle comme systématiquement ignorées.

Premier grief : l’opacité persistante sur l’identité des annonceurs. Les informations fournies par les plateformes demeurent lacunaires, empêchant les utilisateurs d’évaluer la crédibilité des offres financières qui leur sont présentées. Cette zone d’ombre profite directement aux escrocs, qui peuvent diffuser leurs publicités derrière des entités difficilement traçables, parfois enregistrées dans des paradis fiscaux ou sous des dénominations fictives.

Deuxième grief : la gestion défaillante des signalements. Plus de la moitié des alertes transmises par les enquêteurs ont été ignorées ou rejetées sans justification satisfaisante. Cette inertie révèle l’inadéquation criante des mécanismes de modération face à l’ampleur des arnaques financières en circulation — et soulève la question de savoir si les plateformes ont réellement intérêt à supprimer des publicités dont elles perçoivent les recettes, fussent-elles frauduleuses.

Troisième grief enfin : l’insuffisance des mesures préventives. Meta, Google et TikTok ne disposeraient pas de dispositifs automatisés suffisamment performants pour détecter les publicités suspectes en amont de leur diffusion massive. Or, une arnaque vue par des millions d’utilisateurs avant d’être signalée aura déjà causé des dommages considérables et souvent irréparables.

Analyse juridique : une stratégie offensive européenne

Cette plainte collective revêt une dimension stratégique qui dépasse largement le cadre français. En coordonnant leur action avec des organisations de consommateurs allemandes, espagnoles et néerlandaises, Que Choisir Ensemble maximise la portée de sa démarche et envoie un signal politique fort aux instances européennes. Cette approche continentale tranche avec les actions isolées menées jusqu’alors, souvent vouées à se heurter à la puissance de feu juridique des géants technologiques.

L’implication simultanée de l’Arcom et de la Commission européenne crée une pression réglementaire à double détente, exploitant habilement les mécanismes de coopération prévus par le DSA entre autorités nationales et exécutif européen. Les associations exigent l’ouverture d’enquêtes approfondies sur les pratiques de modération de ces plateformes, avec la perspective de sanctions financières pouvant atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel — une menace d’une tout autre nature que les amendes symboliques infligées par le passé.

L’enjeu juridique dépasse la simple punition. Il s’agit d’établir une jurisprudence contraignante qui obligera les plateformes à refondre substantiellement leurs dispositifs de contrôle publicitaire, et non à se contenter d’ajustements cosmétiques. Pour les consommateurs qui ont vu leurs économies disparaître au terme d’une arnaque soigneusement mise en scène, la vigilance sur la destination de leur épargne reste plus que jamais de mise.