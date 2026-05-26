Pourquoi Macron mise 1,55 milliard d’euros sur le quantique et les semi-conducteurs : les industriels français attendaient ça

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé ce vendredi 22 mai un plan ambitieux pour renforcer la place de la France dans les technologies dites critiques. Lors d’une prise de parole au Très Grand Centre de calcul du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) à Bruyères-le-Châtel, il a dévoilé une enveloppe supplémentaire de 1,55 milliard d’euros issue du programme d’investissements France 2030. L’objectif affiché : stimuler les filières du quantique et des semi‑conducteurs pour rester compétitif face aux États‑Unis et à la Chine.

Des moyens financiers hors norme

Le plan prévoit une enveloppe d’un milliard d’euros dédiée spécifiquement au développement du plan quantique, confirme RTL. Ce montant vient s’ajouter à un plan déjà en place de 1,8 milliard d’euros pour la période 2021-2025, ce qui montre la volonté de l’État français d’investir massivement dans ces technologies d’avenir. Par ailleurs, 550 millions d’euros sont réservés pour un engagement dans un futur programme européen consacré aux semi‑conducteurs, qui jouent un rôle majeur pour l’intelligence artificielle et les centres de données.

Europe : un appel à agir ensemble

La visite de « Lucy » (ordinateur quantique photonique) a ponctué l’événement, qui clôturait aussi un forum européen sur la puissance de calcul et les innovations technologiques. Emmanuel Macron a plaidé pour une stratégie « européenne plus offensive » et pour la mise en place d’un emprunt européen facilitant la recherche et l’innovation dans ces domaines. Il a aussi reconnu des difficultés : certains pays, comme l’Allemagne, se montrent réticents à l’idée d’emprunts communs plus importants.

M. Macron a insisté sur la nécessité de construire une souveraineté technologique via des avancées technologiques, en renforçant les infrastructures électroniques et en développant de nouvelles capacités industrielles. Il a souligné le rôle central que ces projets auront pour la « souveraineté et l’indépendance » de la France et de l’Europe. Les semi‑conducteurs sont considérés comme des éléments clés pour les futurs développements en IA et pour les infrastructures des data centers.