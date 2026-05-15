Cedric Bellon GMT :  la précision du geste, la discrétion du propos

La matière comme discipline. Certaines montres racontent une histoire. D’autres incarnent une méthode. La Cedric Bellon GMT appartient à cette seconde catégorie. Son boîtier, son cadran et jusqu’à sa boucle sont usinés dans un acier inoxydable 100 % recyclé (PuReSteel®), produit en Europe selon une logique circulaire exigeante. Le choix ne relève pas du symbole, mais de la contrainte maîtrisée : réutiliser l’existant, optimiser chaque étape, réduire l’intervention chimique au strict nécessaire. Même l’architecture du projet suit cette ligne : les outillages de production sont réemployés, les composants rationalisés, les flux limités. On parle souvent de durabilité comme d’un supplément d’âme. Ici, c’est une structure.

Une présence mesurée, presque technique. Les proportions inscrivent la montre dans une modernité tempérée, loin des excès contemporains. Le boîtier, étanche à 200 mètres, reprend les codes des skin divers des années 60, mais sans nostalgie appuyée : une lunette fixe, une couronne vissée, un dessin utilitaire. Le cadran, construit en sandwich sur certaines versions, révèle une approche presque architecturale : base luminescente, surface supérieure brossée, échelle 24 heures périphérique pour la lecture GMT. Les aiguilles, droites et fonctionnelles, sont accompagnées d’une flèche GMT orange dont la lisibilité n’est pas un effet de style, mais une convention issue de l’instrumentation industrielle. Rien ne dépasse. Rien ne manque.

Le mouvement : sobriété mécanique, précision réelle. Au cœur de la Cedric Bellon GMT bat un calibre automatique Soprod C125 GMT, issu de stocks inutilisés : une décision à la fois technique et conceptuelle. Le choix de ce mouvement n’a rien d’anodin. Il privilégie la robustesse, la réparabilité, la disponibilité ; autant de qualités devenues, paradoxalement, rares. La complication GMT, lisible via une échelle 24 heures interne et une aiguille dédiée, permet de suivre un second fuseau horaire avec une simplicité presque pédagogique. Ce n’est pas une montre de voyage spectaculaire. C’est une montre de déplacement réel : entre deux villes, deux bureaux, deux temporalités. Le bracelet, en acier recyclé ou en cuir à tannage végétal sans traitement chimique, prolonge cette logique jusque dans le détail le plus discret. Et l’ensemble, entièrement assemblé en Suisse, limite volontairement les chaînes logistiques superflues. La Cedric Bellon GMT ne cherche jamais à convaincre. Elle procède autrement : elle élimine. Elle élimine le superflu, les artifices, les démonstrations. Elle conserve l’essentiel : une fonction, une matière, une cohérence. Dans un monde où l’horlogerie confond parfois complexité et profondeur, cette montre propose une lecture différente. Plus lente. Plus exigeante. Et, peut-être, légèrement ironique. Car au fond, il faut une certaine assurance pour produire une montre aussi mesurée et considérer que cela suffit.