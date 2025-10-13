Heures creuses : quels changements dès novembre pour vos économies ?

Le changement annoncé pour les heures creuses entre en vigueur le 1ᵉʳ novembre 2025. Cette évolution, initiée par Enedis et validée par la CRE, touche plus de 11 millions de foyers en France. L’objectif est clair : répartir plus efficacement la consommation d’électricité sur la journée. Pour les abonnés concernés, il est crucial de vérifier les nouveaux horaires, car des économies d’énergie — et donc d’argent — sont toujours possibles… à condition de s’adapter.

Des créneaux modifiés mais toujours huit heures creuses

Jusqu’à présent, les heures creuses étaient largement concentrées entre 22h et 6h. Ce modèle de consommation électrique va être revu : à partir du 1ᵉʳ novembre 2025, la journée sera découpée différemment pour optimiser la gestion du réseau. Selon Service‑Public, « les 8 heures creuses quotidiennes seront désormais réparties entre la nuit (au moins 5 heures consécutives entre 23h et 7h) et l’après-midi (jusqu’à 3 heures entre 11h et 17h) ». Cette nouvelle configuration vise à réduire les pics de consommation, notamment en soirée.

D’après EDF, « vous continuerez à bénéficier de 8 Heures Creuses par jour, mais aurez désormais une répartition de ces heures entre la nuit et l’après-midi (11‑17h) ». Ce découpage ne sera pas figé. Il pourra évoluer en fonction des saisons : la part diurne des heures creuses sera plus importante l’été, tandis que l’hiver privilégiera des tranches nocturnes. Cette flexibilité a pour ambition de lisser les pointes de demande électrique sur l’année.

Qui est concerné par le changement et comment s’y préparer ?

Au total, 14,5 millions de foyers ont actuellement l’option Heures Pleines / Heures Creuses (HP/HC), et 11 millions d’entre eux verront leurs horaires modifiés, selon Que Choisir. Cette réforme ne touche cependant pas tout le monde : les 1,4 million de clients dont les heures creuses sont déjà positionnées entre 23h et 7h resteront sur les mêmes plages horaires.

Les clients ayant des créneaux atypiques — par exemple entre 7h et 11h ou entre 17h et 23h — sont les plus susceptibles de voir leurs tranches décalées. « Onze millions de foyers verront ainsi une partie de leurs heures creuses déplacées dans l’après-midi », indique Fabrice Pouliquen pour Que Choisir. Le changement ne nécessitera dans la majorité des cas aucune intervention technique : les compteurs Linky permettront une reprogrammation à distance, confirme Enedis dans son rapport annuel.

Des économies toujours possibles malgré le bouleversement

Pour continuer à réaliser des économies, il faudra s’ajuster aux nouveaux horaires. Même si les plages changent, l’électricité reste moins chère pendant les heures creuses. La clé sera de programmer intelligemment ses équipements. La CRE rappelle que « les heures creuses continueront à être adaptées localement pour lisser la consommation ». Ainsi, les gestionnaires de réseau comme Enedis ou des entreprises locales fixeront les horaires selon les contraintes régionales.

Le calendrier est également progressif : « Les nouvelles plages d’heures creuses seront progressivement attribuées et déclinées à compter du 1ᵉʳ novembre 2025 et jusqu’en novembre 2027 », explique Enedis. Cela signifie que certains foyers verront leur planning évoluer d’ici quelques semaines, d’autres seulement dans deux ans. Pour éviter toute surprise sur la facture, il est fortement conseillé de consulter son fournisseur d’électricité ou l’espace client Linky pour connaître précisément les nouvelles plages horaires applicables à son contrat.