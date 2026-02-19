Chèque énergie : les échéances à connaître en 2026

Le chèque énergie est une aide conçue pour soulager la facture des ménages modestes. Le 16 février 2026, le ministère de l’Économie a remis un coup de projecteur sur une date clé : le 28 février 2026, dernier jour pour déposer une demande au titre de la campagne qui se termine

Chèque énergie : la date limite du 28 février 2026 pour les dossiers 2025

La date du 28 février 2026 marque la clôture d’une fenêtre de demande du chèque énergie pour les ménages qui n’ont pas été servis automatiquement. « Les foyers qui remplissent les conditions d’éligibilité au chèque énergie pour la campagne 2025 ont jusqu’au 28 février 2026 pour effectuer leur demande », écrit le ministère de l’Économie. Autrement dit, si votre chèque énergie n’est pas arrivé, c’est maintenant que la démarche se joue, et pas “au printemps” par réflexe.

Concrètement, cette date limite vise surtout les foyers “passés entre les mailles” de l’envoi automatique pour la campagne 2025. Le chèque énergie est souvent attribué sans démarche, toutefois le ministère insiste sur l’existence d’un guichet de rattrapage, ouvert plus tôt et désormais sur le point de fermer. Le guichet de demande du chèque énergie a été ouvert le 15 octobre 2025 pour permettre aux ménages non identifiés automatiquement de déposer un dossier. Le ministère indique que 3,8 millions de foyers ont reçu automatiquement le chèque énergie et qu’au 16 février 2026 près de 350 000 demandes ont été acceptées via le guiche. 205 000 demandes restaient en attente de pièces conformes.

Si vous avez reçu le chèque énergie automatiquement, aucune démarche n’est nécessaire, et l’urgence du 28 février 2026 ne vous concerne pas directement. En revanche, si vous êtes éligible et que rien n’est arrivé, le ministère rappelle que la demande du chèque énergie doit être engagée avant l’échéance.

Chèque énergie : comment monter un dossier sans se faire bloquer

Le risque numéro un, à quelques jours de la date limite, n’est pas seulement l’oubli : c’est l’erreur de pièce. Pour éviter ce blocage, le ministère détaille des exigences précises. Pour une demande en ligne de chèque énergie, l’administration demande des données d’identification, des données fiscales, et une attestation de contrat de fourniture d’électricité datant de moins de trois mois.

Pour une demande papier de chèque énergie, le ministère est encore plus explicite sur le contenu. Il mentionne notamment un formulaire complété, un justificatif d’identité du titulaire du contrat d’électricité, une attestation de contrat d’électricité de moins de trois mois, ainsi qu’une copie de l’avis d’imposition 2023 du foyer fiscal.

Chèque énergie 2026 : après le 28 février, le calendrier bascule au 1er avril

Le ministère annonce une réouverture du portail en ligne du chèque énergie au 1er avril 2026, ce qui structure la suite des démarches. « Le portail en ligne rouvrira le 1er avril pour la campagne 2026, selon des modalités d’attribution identiques à celles de la campagne en cours d’achèvement », selon le communiqué du ministère de l’Économie. Sur la distribution, l’objectif affiché est un retour à un rythme printanier alors que l’envoi 2025 a été décalé.