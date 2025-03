Climat : les assureurs français ont payé 5 milliards d’euros en 2024

Le 26 mars 2025, France Assureurs a publié son évaluation annuelle du coût des événements climatiques pour l’exercice 2024. Le montant total des indemnisations versées par les compagnies d’assurance s’élève à cinq milliards d’euros, un chiffre qui place l’année au neuvième rang des plus coûteuses depuis 1982.

Un coût total de cinq milliards d’euros pour les assureurs

Selon France Assureurs, les événements climatiques de 2024 ont généré une charge financière de cinq milliards d’euros pour les compagnies. Cette somme reste inférieure à la moyenne de 5,6 milliards d’euros observée entre 2020 et 2024, mais nettement supérieure à celle des années 1982-1989, où la moyenne annuelle s’élevait à 1,5 milliard d’euros.

Cette progression reflète une évolution structurelle du risque climatique. Le secteur est désormais confronté à des aléas plus fréquents, plus intenses et souvent étendus sur de vastes territoires, entraînant une complexité croissante dans la gestion des sinistres et l’évaluation des garanties.

Répartition des coûts : tempêtes, inondations, sécheresses

La ventilation du coût total pour 2024 met en évidence trois principaux leviers d’exposition :

2,2 milliards d’euros pour les tempêtes, grêles et chutes de neige , couvertes par les contrats dommages classiques ;

pour les , couvertes par les contrats dommages classiques ; 2 milliards d’euros pour les catastrophes naturelles (inondations, sécheresses), indemnisées dans le cadre du régime public-privé « cat nat » ;

pour les (inondations, sécheresses), indemnisées dans le cadre du régime public-privé « cat nat » ; 800 millions d’euros liés à l’assurance récolte, en lien avec les pertes agricoles climatiques.

Les événements les plus impactants incluent les tempêtes Kirk et Leslie, survenues en octobre 2024, représentant 785 millions d’euros de dommages, et les inondations survenues dans les Hauts-de-France entre novembre 2023 et janvier 2024, évaluées à 430 millions d’euros.

Par ailleurs, les territoires d’Outre-mer ont été affectés par trois cyclones majeurs (Belal, Garance et Chido), dont le coût cumulé dépasse un milliard d’euros, avec 500 millions d’euros pour le cyclone Chido à Mayotte.

Assurance habitation : sinistralité en hausse, alerte sur le RGA

En assurance habitation, les assureurs observent une hausse de 12 % de la fréquence des dégâts des eaux en 2024, principalement en raison d’une pluviométrie excédentaire et d’un déficit d’ensoleillement record. Ces sinistres, souvent à caractère répétitif, deviennent le premier poste d’indemnisation dans ce segment de marché.

Parallèlement, les acteurs du secteur soulignent la montée en puissance du risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). Ce phénomène, associé à des épisodes de sécheresse, peut provoquer des fissures graves dans les structures bâties. Selon les données partagées par France Assureurs, 10,4 millions de maisons individuelles sont situées dans des zones d’exposition moyenne à forte. Une sécheresse sévère en 2025 pourrait donc fortement dégrader le niveau de sinistralité du portefeuille habitation.

Les projections établies par France Assureurs en matière d’évolution des coûts climatiques montrent une accélération de l’augmentation des montants indemnisés. Sur la période 2020-2023, le coût réel des sinistres climatiques a dépassé de 18 % les projections initiales prévues pour 2050, ce qui témoigne d’une évolution plus rapide que prévu du risque. À l’horizon 2050, les coûts cumulés des événements naturels pourraient atteindre 143 milliards d’euros, soit le double des 73,4 milliards enregistrés entre 1989 et 2019. Le modèle économique de l’assurance, historiquement fondé sur la mutualisation et l’anticipation probabiliste, est donc mis à l’épreuve par l’amplification rapide et imprévisible des sinistres climatiques.