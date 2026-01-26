Clôtures de comptes à la BNP : clients exclus sans explication, colère et incompréhension

Un nombre significatif de clients de BNP Paribas exprime, sur les forums publics dédiés aux questions bancaires, une colère vive contre des pratiques perçues comme arbitraires et dépourvues de transparence. La fermeture unilatérale de comptes, parfois sans justification claire, suscite frustration, incompréhension et polémique autour de la manière dont la banque gère ces situations.

Une annonce sèche, sans vrai dialogue

Selon de multiples témoignages postés sur des forums grand public, la procédure de clôture est souvent vécue comme une décision administrative brutale. Des clients racontent avoir reçu une lettre recommandée ou une notification automatique annonçant que leur compte serait fermé, parfois sous un délai de quelques semaines, sans qu’aucune discussion ou explication détaillée ne leur soit donnée. Ces témoignages apparaissent sur des fils ouverts spécifiquement sur la fermeture de comptes bancaires, où des internautes affirment ne pas comprendre ce qui leur est reproché, bien qu’ils n’aient connu ni incident majeur ni découvert notable. Cette absence d’explication nourrit chez eux un sentiment d’injustice et d’impuissance face à une décision qui les touche directement dans leur capacité à gérer leurs finances courantes.

Un recours à la “conformité” qui alimente l’exaspération

Dans les conversations entre usagers, le mot “conformité” revient fréquemment comme une explication implicite, bien que rarement formulée clairement par la banque elle-même. Certains clients mentionnent des demandes répétées de justificatifs, notamment concernant l’origine des fonds ou des opérations jugées inhabituelles, suivies quand même d’une décision de clôture. Cette séquence, demandes documentaires suivies d’une fermeture, est perçue comme un subterfuge pour justifier une décision déjà prise, sans que les clients aient la possibilité de comprendre réellement les motifs sous-jacents. Sur Reddit plusieurs discussions évoquent des situations où les clients, parfois expatriés ou non francophones, ont l’impression d’être laissés sans réponse après avoir tenté de communiquer par courriels ou par téléphone, ce qui renforce la perception d’un système froid et automatisé plutôt que d’un processus transparent et humain. Louis témoigne : « ça faisait plus de 30 ans que j’étais client. J’étais géré en gestion de fortune. Mes différents chargés de compte ont passé beaucoup de temps à développer la relation, des années, alors que j’étais sollicité par toutes les grandes banques. Il y a eu une demande de la compliance de documents sur une boite que j’avais vendu mais dont j’étais encore président pour un mois et dont le compte était ouvert depuis 18 ans sans jamais le moindre problème. Il souhaitait le contrat relatif à un virement que je ne pouvais pas fournir car nous nous engagions auprès de nos clients à la confidentialité absolue de la relation. La compliance a décidé de fermer la dizaine de comptes que j’avais y compris à titre personnel. C’est complètement idiot de leur part car je ne suis pas un client à risque et vu les sollicitations que j’ai eu de la part de leurs concurrents je suis plutôt un client intéressant et rare. Mais c’était une question de principe de la part de la compliance qui n’hésite pas à prendre des décisions idiotes et à piétiner le travail patient des chargés de compte au contact. C’est visiblement une grande administration qui a oublié que c’était une entité commerciale. La BNP vivra très bien sans moi, et moi sans eux, mais au final se sont eux qui se sont tirés une balle dans le pied. »

Des conséquences concrètes et une défiance palpable

Au-delà du désagrément immédiat de devoir transférer des prélèvements ou de rouvrir des comptes ailleurs, ces témoignages reflètent une défiance profonde. Certains clients relatent que la procédure traîne pendant des semaines ou des mois, que le compte reste techniquement ouvert malgré des démarches répétées, et que des frais ou prélèvements continuent d’être appliqués même après leur demande de clôture situations qui compliquent encore plus leur quotidien. Ces récits, venus de plusieurs plateformes et contextes différents, contribuent à une polémique qui dépasse le simple cas individuel pour toucher à la relation de confiance entre une grande banque et ses clients.

Il semblerait que la compliance ait pris le pouvoir. Pouvoir souvent absurde car des gros clients sont parfois exclus pour des questions de principe comme dans le cas de Louis. Derrière il y a des commerciaux qui ont passés des centaines d’heures à développer ces clients qui eux-mêmes sont courtisés par de nombreuses banques. Plutôt que de faire preuve de bon sens commercial car rappelons le la BNP est une entité commerciale (on peut en douter dans certains cas), d’obscurs administratifs cachés dans une tour prennent des décisions sans appel. Au final cette prééminence des procédures de compliance nuit à la banque. Exclure la question commerciale de la compliance est évidemment nécessaire sauf quand elle vire à l’absurde où des petits chefs utilisent leur pouvoir contre la banque. Certes être un très bon client ne suffit pas. Mais exclure un très bon client pour peu de choses est une gabegie pour la banque commerciale. C’est même mépriser le travail des acteurs de terrain qui oeuvrent à développer le chiffre d’affaires. Les directeurs généraux Thierry Laborde et Yannick Yung ont visiblement peu de poids face à Stéphanie Maarek la directrice de la compliance.

