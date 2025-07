Collecte des livrets réglementés en juin 2025 : ralentissement confirmé

La collecte des livrets réglementés en France conserve un solde positif au mois de juin 2025, mais elle ralentit nettement par rapport aux mois précédents.

Des flux positifs en déclin pour le Livret A et le LDDS

Selon les chiffres publiés le 23 juillet 2025 par la Caisse des Dépôts, la collecte nette cumulée du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) s’élève à 0,50 milliard d’euros. Ce niveau marque une poursuite de la dynamique haussière entamée au début de l’année, mais à un rythme moindre. Pour rappel, la collecte nette de mai s’établissait à 1,88 milliard d’euros, et celle d’avril à 0,11 milliard d’euros, après avoir connu un point bas en mars (1,02 milliard).

Dans le détail, le Livret A contribue pour 0,22 milliard d’euros à la collecte de juin, tandis que le LDDS apporte 0,28 milliard d’euros. Les deux produits affichent donc des flux entrants encore positifs, bien que nettement inférieurs aux valeurs observées au printemps. Le ralentissement est d’autant plus marqué que la période janvier-juillet 2024 avait été caractérisée par des collectes mensuelles nettement plus dynamiques, comprises entre 2,24 et 3,40 milliards d’euros.

Encours au plus haut : 609,1 milliards d’euros pour Livret A + LDDS

Malgré ce repli des flux, l’encours total des livrets réglementés reste en progression. À fin juin 2025, les sommes déposées sur le Livret A et le LDDS atteignent 609,1 milliards d’euros, contre 603,1 milliards d’euros à fin décembre 2024. Le Livret A, qui concentre une part majoritaire de cette épargne, culmine à 445,5 milliards d’euros. Le LDDS, pour sa part, enregistre un encours de 163,6 milliards d’euros.

D’après les données mensuelles, l’encours du Livret A progressait de manière régulière depuis janvier 2025, passant de 442,9 milliards d’euros à 445,5 milliards d’euros en juin. Celui du LDDS a suivi la même trajectoire, avec une hausse de 161,1 milliards d’euros à 163,6 milliards d’euros sur la même période.

Le Livret d’épargne populaire (LEP) revient à l’équilibre après deux mois de repli

Le LEP, réservé aux foyers dont les revenus sont inférieurs à un seuil défini, offre une rémunération attractive de 3,5 %. Après deux mois de décollecte significative en avril (−1,96 milliard d’euros) et en mai (−1,19 milliard d’euros), le produit repasse légèrement en positif en juin, avec une collecte nette de 0,13 milliard d’euros.

L’encours du LEP reste globalement stable sur le premier semestre, s’élevant à 79,8 milliards d’euros au 30 juin 2025. Ce chiffre est inférieur au pic de 82,8 milliards d’euros observé en avril, avant la contraction de la collecte.

Un ralentissement global de la collecte depuis le début de l’année

L’analyse des flux cumulés depuis janvier met en évidence une décélération progressive de l’épargne réglementée. Pour le Livret A et le LDDS combinés, la collecte cumulée atteint 6,03 milliards d’euros à fin juin 2025. Sur la même période en 2024, ce montant s’élevait à 15,01 milliards d’euros, soit plus du double. Le Livret A affiche une collecte cumulée de 2,97 milliards d’euros au 30 juin 2025, contre 10,14 milliards d’euros un an plus tôt. Le LDDS, lui, enregistre un cumul de 3,06 milliards d’euros, en légère baisse par rapport aux 4,88 milliards d’euros recensés à la même date en 2024.

Le LEP, quant à lui, reste sur une dynamique très contrastée. Sa collecte cumulée sur le premier semestre 2025 est négative, à hauteur de −2,42 milliards d’euros, contre +4,52 milliards d’euros un an auparavant.