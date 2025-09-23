Courses, loyer, restos : ce pays voisin de la France où tout est à moitié prix

Beaucoup de retraités français cherchent à passer leurs années dorées sous des cieux plus cléments. Si le Portugal et l’Espagne restent des valeurs sûres, la Bulgarie commence à faire sensation. Avec un climat agréable, un coût de la vie bien moindre et des avantages fiscaux intéressants, ce pays d’Europe de l’Est s’affiche comme une option séduisante pour profiter pleinement de la retraite.

Climat et paysages en Bulgarie

La Bulgarie, c’est un peu le jackpot côté climat. Sur les côtes, les hivers restent tout de même doux, tandis que l’intérieur bénéficie d’un temps plus tempéré. Le long de la mer Noire, le soleil fait souvent son apparition, éclairant les journées et redonnant le sourire aux habitants. La côte, qui s’étire sur près de 400 km, offre un cadre parfait pour les amoureux de la mer.

Au-delà du littoral, le pays séduit par une nature très variée. Entre montagnes impressionnantes et plages charmantes, chaque recoin recèle son petit truc en plus pour les passionnés de plein air.

Un coût de la vie plutôt avantageux

Un des gros atouts de la Bulgarie, c’est sans doute son coût de la vie bien plus bas qu’en France. Par exemple, les loyers y restent très abordables : louer un appartement d’une chambre à Sofia coûte entre 250 € et 350 € hors centre-ville. Les produits alimentaires sont également 30 à 40 % moins chers qu’en France. Dans une taverne du coin, un repas revient à environ 8 € à 10 €, alors qu’un dîner dans un cadre un peu plus chic se chiffre entre 15 € et 25 €.

Avec un salaire moyen avoisinant les 850 € par mois, même une pension modeste permet de bien vivre. Un couple de retraités témoigne dans Grazia : « Avec notre retraite de 2 000 € par mois, on vit comme des rois en Bulgarie. On peut se payer un bel appartement, sortir régulièrement au resto et même s’évader en voyage. »

Services publics et infrastructures pratiques

Les expatriés soulignent souvent la qualité des services publics en Bulgarie. Magasins, marchés de producteurs, pharmacies et petites cliniques se trouvent à portée de main, ce qui rend le quotidien plutôt simple et agréable.

Côté fiscal, la Bulgarie offre de belles opportunités pour les retraités étrangers. Par exemple, pendant les dix premières années de résidence, les pensions étrangères ne sont pas imposées. De plus, les revenus locatifs et les intérêts bancaires sont taxés à seulement 10 %, et il n’existe pas d’impôt sur la fortune.

Une culture foisonnante et des loisirs variés

Vivre en Bulgarie, c’est aussi plonger dans une culture riche et profiter d’un tas d’activités tout au long de l’année. Festivals, concerts, événements littéraires ou artistiques ponctuent la vie locale.

Le patrimoine historique compte son lot de trésors : églises orthodoxes, musées fascinants et villes pleines de charme comme Plovdiv ou Veliko Tarnovo. Pour ceux qui préfèrent une ambiance plus relax, des stations thermales comme Velingrad offrent détente et bien-être grâce à leurs nombreuses sources chaudes.

Un tourisme en plein dynamisme

Le secteur du tourisme, qui représente plus de 10 % du PIB, joue un rôle important dans l’économie bulgare. Des destinations balnéaires comme Les Sables d’Or attirent chaque année des milliers de visiteurs grâce à leurs plages superbes et leurs infrastructures modernes.

Pour découvrir le pays sans se ruiner, une semaine tout compris (vols inclus) revient à environ 2 000 € pour une famille entière. À Varna, par exemple, l’établissement Sea View propose des appartements pour quatre personnes à partir de 700 € par semaine en haute saison.