Covid-19 : le variant NB.1.8.1 inquiète, vers une épidémie cet été ?

Les autorités sanitaires françaises et internationales s’alarment de la progression du variant NB.1.8.1 du Covid-19. Encore discret en Europe, il flambe déjà en Asie et gagne rapidement du terrain.

NB.1.8.1 : un variant de la Covid-19 qui fait de plus en plus de malades

Le variant NB.1.8.1, dérivé de la famille Omicron, a été identifié en Chine début 2025. En moins de trois mois, il est devenu majoritaire dans plusieurs régions asiatiques, atteignant 11 % des séquençages recensés fin avril selon GISAID. Il se propage désormais en Europe, avec des foyers émergents en France, au Royaume-Uni et en Allemagne.

Selon une alerte de l’Organisation mondiale de la santé, NB.1.8.1 présente une transmissibilité accrue, susceptible de remplacer les lignées circulantes. Si les premières données ne montrent pas une hausse significative de la sévérité des cas, les scientifiques restent extrêmement prudents. Le nombre d’hospitalisations en lien avec ce variant augmente, notamment chez les personnes âgées et immunodéprimées.

Symptômes : des formes cliniques plus longues et plus atypiques

Les médecins rapportent chez les patients infectés par NB.1.8.1 des symptômes prolongés, moins bruyants, mais plus persistants : fatigue intense, fièvre modérée sur plusieurs jours, maux de tête, troubles digestifs, toux sèche durable. Ces tableaux, souvent moins détectés, conduisent à des retards de diagnostic, favorisant la contagion silencieuse.

Ce profil clinique flou mais tenace inquiète les infectiologues : « Même sans augmentation immédiate des formes graves, la diffusion peut être massive, notamment dans les zones touristiques cet été », explique un membre de l’Académie nationale de médecine cité par Le Parisien.

Une couverture vaccinale de la Covid-19 qui continue de baisser

La France reste mal préparée, selon les autorités médicales. La campagne de vaccination de printemps, censée prendre fin le 15 juin, a été prolongée jusqu’au 30 juin, et pourrait s’étendre jusqu’au 15 juillet, indique L’Internaute. Pourtant, la mobilisation reste très faible, notamment chez les publics fragiles.

L’Académie de médecine appelle à vacciner en urgence les plus de 80 ans, les patients immunodéprimés, les résidents d’Ehpad, les personnes souffrant de comorbidités. La recommandation inclut aussi les plus de 65 ans, les femmes enceintes et les professionnels de santé non vaccinés cet hiver.

Sans mesures de prévention renforcées, l’été 2025 pourrait marquer le retour brutal du Covid-19 dans l’espace public. L’absence de gestes barrières, la densité estivale des transports, l’afflux touristique et les grands rassemblements offrent un terrain idéal à ce variant hautement transmissible.