Mauvaise nouvelle pour les contribuables : en 2026, des milliers de Français devront rembourser une partie de leur réduction d’impôt sans l’avoir vu venir

Les déclarations fiscales pour l’année 2025 ont commencé, et une question revient déjà chez pas mal de contribuables : vais‑je devoir rembourser une partie de l’avance perçue au titre des réduction d’impôts ? Plus de 40 millions de foyers sont concernés par cette campagne, mais ce sont surtout les 9 millions de foyers ayant bénéficié de crédits et de réductions d’impôt qui s’inquiètent. La campagne a démarré le 9 avril 2026 et dure jusqu’au début de juin 2026.

Comment marche l’avance et quand elle peut être reprise

Chaque année, à la mi‑janvier, l’administration verse une avance de 60 % basée sur les crédits d’impôt obtenus l’année précédente. Le montant moyen de cette avance tourne autour de 1 226 €, un coup de pouce qui soulage beaucoup de ménages, mais qui peut aussi se transformer en casse‑tête.

Après la déclaration des revenus, l’avance est recalculée. Trois cas de figure peuvent se présenter :

soit vous recevez un complément,

soit le solde est nul,

soit on vous réclame une restitution partielle, la fameuse « douche froide » pour certains, contrairement aux remboursements d’impôts attendus par d’autres.

Qui touche ces réductions et crédits ?

Selon Cnews, les bénéficiaires peuvent être les employeurs de salariés à domicile (ménage, garde d’enfants), les donateurs à des associations ou à des partis politiques, et les investisseurs (par exemple via le dispositif Pinel).

Si, en 2025, vous avez réduit ou arrêté ces dépenses, cela peut entraîner une reprise de l’avance en 2026. Le service public le précise ainsi : « Si vous avez cessé en 2025 les dépenses donnant droit à réduction ou crédit d’impôt récurrent, mais que vous n’avez pas procédé à l’annulation avant le délai indiqué, l’avance attribuée en janvier 2026 sera reprise lors de la liquidation de votre impôt à l’été 2026. »

La déclaration : un vrai casse‑tête pour certains

La campagne de déclaration est souvent jugée « trop complexe, trop mal expliquée » et donne des « sueurs froides » à pas mal de contribuables. Une simple erreur dans le traitement de la déclaration peut avoir de grosses conséquences et mener à une régularisation imprévue.

D’où l’appel : vérifiez attentivement votre déclaration d’impôts 2026 pour limiter les mauvaises surprises.

Quelles nouvelles obligations en 2026 ?

Le budget 2025 a introduit une nouvelle obligation déclarative applicable en 2026. Il faut désormais préciser le bénéficiaire des crédits d’impôt : indiquer si la somme concerne un particulier employeur, un organisme de service à la personne ou un mandataire.

Cette précision, inscrite dans l’amendement du budget 2025, vise à mieux encadrer et à mieux comprendre l’utilisation des fonds publics.

Pour éviter une reprise de l’avance, il fallait annuler tout avantage non reconduit avant mi‑décembre 2025, via l’espace « finances publiques » sur le site impots.gouv.fr. Le prélèvement du solde éventuel est prévu pour septembre 2026.