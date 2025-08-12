Canicule : ces erreurs qui vous donnent encore plus chaud sans que vous le sachiez

Le Sud-Ouest de la France subit une vague de chaleur intense, avec des températures pouvant grimper jusqu’à 40°C. Ce phénomène, demande à ce qu’on adapte notre manière de vivre pour éviter les désagréments liés aux températures caniculaires.

Attention à la douche glacée

Quand il fait une chaleur de plomb, l’idée de se jeter sous une douche bien froide peut paraître très tentante. Pourtant, cette solution peut faire l’effet inverse. Une douche trop froide provoque un choc thermique qui contracte les vaisseaux sanguins et envoie au corps le message qu’il a froid. Résultat, le corps essaie de se réchauffer pour compenser, ce qui annule l’effet de fraîcheur recherché.

Il vaut mieux opter pour une douche tiède. Cette température aide à faire baisser progressivement la température de votre corps sans provoquer de malaise ni de frissons désagréables, permettant ainsi une régulation plus douce de votre température interne.

Dormir nu, c’est pas top

Passer la nuit sans vêtements quand il fait chaud peut sembler être une bonne idée pour rester au frais. Cependant, d’après les spécialistes de la thermorégulation, ce n’est pas la solution idéale. Sans vêtements pour absorber l’humidité, la sueur reste sur la peau ou s’évapore trop rapidement, limitant ainsi son effet rafraîchissant.

Un pyjama léger en coton est donc recommandé. Le coton a la capacité d’absorber la sueur efficacement et aide à maintenir une température stable, contrairement aux matières synthétiques qui retiennent la chaleur.

Bien utiliser son ventilateur

Le ventilateur est souvent vu comme un allié contre la chaleur estivale, mais il ne refroidit pas vraiment l’air. Il favorise surtout l’évaporation de la sueur sur la peau. Dans une pièce fermée où l’air est déjà chaud, le ventilateur fait simplement tourner cet air chaud.

Pour éviter d’assécher la peau et les muqueuses, ainsi que de disperser des allergènes, il vaut mieux ne pas l’utiliser trop longtemps ou directement sur le visage. Mieux vaut diriger l’air sur le torse ou les jambes pour un rafraîchissement plus agréable.

Boissons glacées et alcoolisées, pas la solution

Face à la chaleur accablante, se jeter sur une boisson glacée paraît être une réaction naturelle pour se rafraîchir. Pourtant, ces breuvages peuvent provoquer un choc thermique similaire à celui d’une douche froide : ils ralentissent le processus naturel de transpiration qui aide à réguler la température du corps.

Par ailleurs, l’alcool n’est pas conseillé, car il agit comme diurétique, ce qui favorise davantage la déshydratation plutôt que de réhydrater correctement l’organisme. Mieux vaut boire de l’eau à température ambiante pour rester hydraté sans perturber vos mesures de précaution.

Sécuriser les balades en poussette

Quand on sort avec un petit bout de chou par temps de canicule, couvrir la poussette avec un drap ou une serviette peut sembler protecteur, mais en réalité, cela empêche l’air de circuler autour du bébé. La température à l’intérieur de la poussette peut alors grimper dangereusement, risquant de provoquer une surchauffe ou une déshydratation rapide.

Pour assurer la sécurité de l’enfant tout en profitant d’une balade, utilisez plutôt une ombrelle intégrée ou ajustez la capote déjà présente sur la poussette. Pensez aussi à lui mettre un chapeau, appliquer régulièrement une crème solaire adaptée, lui donner fréquemment quelques petites gorgées d’eau fraîche et, si besoin, mouiller légèrement sa peau plusieurs fois dans la journée.