Vous avez probablement une pièce de 2 € qui vaut 600 € dans votre porte-monnaie : un expert explique lesquelles ne jamais dépenser en caisse

Dans un monde où des dizaines de millions de pièces circulent chaque jour, un rapide coup d’œil dans votre porte‑monnaie peut réserver des surprises. Certaines pièces de 2 euros qu’on utilise pour un café ou un ticket de parking, peuvent valoir bien plus que leur montant facial, révèle le magazine Pleine Vie. Ces pièces spéciales peuvent atteindre une valeur de 600 € à 1 000 €, ce qui pousse beaucoup de collectionneurs, amateurs comme avertis, à vérifier leur petite monnaie.

Une valeur qui se cache dans les pièces du quotidien

Les pièces de 2 € sont souvent mises en avant car elles servent aussi à commémorer des événements ou des personnalités. Mais une pièce commémorative n’est pas forcément précieuse automatiquement : ce sont les éditions limitées et les pièces avec des défauts de fabrication qui prennent vraiment de la valeur des pièces.

Un bon exemple vient de la Principauté de Monaco : la pièce Grace Kelly émise en 2007, en édition limitée, illustre bien cette hausse de valeur. Sa valeur faciale reste 2 €, mais elle peut être estimée à 600 €. Autre cas notable : la pièce célébrant le « 800e anniversaire » de la construction du premier château sur le Rocher de Monaco, frappée en 2016, est encore plus rare, avec seulement 1 000 exemplaires en circulation, l’une des pièces de 2 € les plus rares au monde.

Plusieurs facteurs expliquent qu’une pièce dépasse sa valeur initiale : la rareté, les éditions limitées et les défauts de fabrication. Les pièces monégasques ne sont pas les seules à intéresser les collectionneurs. Par exemple, la pièce de l’Abbé Pierre de 2011 et la pièce de l’Élysée de 2013 méritent d’être conservées, car leur valeur numismatique pourrait augmenter avec le temps. Ne négligez pas non plus des motifs comme Charles III ou le traité de Rome.

Pour identifier une pièce susceptible d’avoir de la valeur, il faut regarder son année d’émission, son pays d’origine et son état de conservation. Des éléments comme le poids, l’épaisseur et les inscriptions peuvent aussi influer sur la valeur finale.