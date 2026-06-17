Croissance française : la Banque de France divise par deux ses prévisions pour 2026

La Banque de France a frappé un grand coup le 16 juin 2026. En révisant sa prévision de croissance de 0,9% à 0,5%, l’institution monétaire ne cède pas au catastrophisme : elle tire les conséquences d’une équation implacable. Un premier trimestre en contraction de 0,1%, une activité industrielle qui déraille en mai, et un choc énergétique venu du Moyen-Orient. Trois événements simultanés qui plombent l’économie française et obligent à revoir toutes les hypothèses.

De 0,9% à 0,5% : qu’est-ce qui s’est vraiment passé ?

Le recul brutal des prévisions ne sort pas du chapeau. Entre mars et juin 2026, plusieurs chocs se sont télescopés. Le plus visible : la contraction du PIB au premier trimestre, inattendue par les économistes. Avec un recul de 0,1%, l’économie française a surpris par sa faiblesse. Pire encore, la Banque de France anticipe une croissance nulle au deuxième trimestre. Deux trimestres consécutifs sans dynamisme, c’est suffisant pour effacer les espoirs nés en début d’année.

Le choc énergétique du Moyen-Orient a tout déstabilisé

Les tensions géopolitiques ont joué un rôle majeur. Les prix du pétrole ont grimpé bien au-delà des hypothèses de mars. Sur la base des contrats à terme au 21 mai, le baril de Brent devrait atteindre en moyenne 83 dollars en 2026, contre des prévisions initiales beaucoup plus basses. Le gaz suit la même trajectoire, avec un prix moyen de 46 euros le mégawattheure. Certes, l’accord entre les États-Unis et l’Iran du 14 juin a permis au Brent de repasser sous les 80 dollars, mais le mal était fait : plusieurs semaines de hausse ont pesé sur les coûts de production.

L’inflation a bondi en conséquence. De 1,7% attendus en mars, l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) grimpe désormais à 2,5%, soit une révision de 0,8 point. Pour un ménage français, l’impact est direct : le pouvoir d’achat recule de 0,4%, alors que les salaires n’augmentent que de 2,1%. La différence entre hausse des prix et hausse des revenus crée un effet ciseau : les Français consomment moins, freinant mécaniquement la croissance.

L’industrie s’effondre en mai : le signal d’alerte

L’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, menée auprès de 8.500 chefs d’entreprises, a sonné l’alarme. En mai 2026, l’activité industrielle a enregistré un net ralentissement. Les services et le bâtiment reculent également. Ce triple mouvement témoigne d’une panne généralisée : l’industrie française, déjà affaiblie par la concurrence internationale, subit de plein fouet la hausse des coûts énergétiques et le ralentissement de la demande mondiale.

Pourquoi l’industrie pèse-t-elle autant ? Parce qu’elle représente un maillon essentiel de la chaîne de valeur. Quand la production manufacturière stagne, les commandes aux fournisseurs diminuent, les investissements sont reportés, et les embauches gelées. Le taux de chômage devrait remonter à 8,2% en 2026, contre des niveaux inférieurs espérés en début d’année.

Le commerce extérieur : seul sauveur de la croissance 2026

Paradoxalement, alors que la consommation des ménages ne progresserait que de 0,2% en 2026, le commerce extérieur devient le principal moteur de croissance. Comment une économie en panne peut-elle exporter davantage ? La réponse tient à deux facteurs : la faiblesse de la consommation intérieure libère des capacités productives pour l’exportation, et la demande extérieure reste relativement soutenue, notamment dans la zone euro.

Comment les exportations peuvent-elles soutenir 0,5% de croissance ?

Le mécanisme est contre-intuitif mais robuste. Si les Français achètent moins de produits français, les entreprises se tournent vers les marchés extérieurs. Les exportations de biens et services compensent ainsi partiellement l’atonie de la demande intérieure. Selon le scénario de base de la Banque de France, le commerce extérieur contribuera le plus à la croissance 2026, devant l’investissement et la consommation.

Ce soutien reste cependant fragile. Il dépend de la santé économique de nos partenaires commerciaux, notamment l’Allemagne et l’Italie. Si la zone euro ralentit à son tour, les exportations françaises s’effondreront, entraînant un scénario encore plus noir. La Banque de France n’écarte pas d’ailleurs une telle hypothèse dans ses scénarios alternatifs.

Comparaison : la zone euro plus grande, la France vulnérable

La France affiche une croissance attendue de 0,5% en 2026, là où la zone euro dans son ensemble devrait atteindre 0,8%. L’écart, certes modeste, reflète une vulnérabilité structurelle. La France dépend davantage de son marché intérieur que d’autres économies européennes plus ouvertes. De plus, la rigidité du marché du travail et la faiblesse de l’investissement productif limitent la capacité d’adaptation.

Un exemple concret : alors que l’Allemagne profite de ses liens commerciaux avec l’Asie et les États-Unis, la France peine à diversifier ses débouchés. Le ralentissement de la consommation chinoise frappe ainsi davantage les exportateurs allemands, mais la France ne bénéficie pas d’un rebond équivalent sur d’autres marchés.

Trois scénarios possibles : le meilleur, le pire et le probable

La Banque de France ne se contente pas d’une prévision unique. Elle envisage trois scénarios alternatifs, chacun reposant sur des hypothèses différentes concernant l’énergie, la demande mondiale et la politique budgétaire.

Dans le scénario défavorable, l’inflation atteindrait 4% en 2026 et 3,9% en 2027. Le PIB stagnerait deux années de suite avant un timide rebond en 2028. Le pouvoir d’achat s’effondrerait, et le déficit public exploserait au-delà de 5,2% du PIB. Ce scénario noir suppose une persistance des tensions au Moyen-Orient et une dégradation de la confiance des ménages.

À l’inverse, le scénario favorable mise sur une détente rapide des prix énergétiques et un rebond de la consommation. L’inflation reviendrait rapidement sous les 2%, permettant aux salaires réels de progresser. La croissance atteindrait alors 0,9% dès 2027, conformément aux espoirs de mars.

Le scénario de base, jugé le plus probable, prévoit une reprise lente mais régulière. Après le trou d’air de 2026, la croissance rebondirait à 0,9% en 2027 et 1,2% en 2028. L’inflation redescendrait à 1,7% dès 2027, libérant du pouvoir d’achat (0,5% en 2027, 0,4% en 2028). Le chômage reculerait progressivement à 7,8% en 2028.

Un dernier point, souvent négligé, pèse lourdement : la dette publique. Elle devrait atteindre 122% du PIB en 2028, contre 115% en 2025. Ce ratio place la France parmi les pays les plus endettés de la zone euro, où la moyenne plafonne à 90%. Sans mesures d’économie supplémentaires, le déficit public resterait à 5,2% en 2026, contre 5,1% en 2025. Un niveau incompatible avec les règles budgétaires européennes, qui imposent un retour sous les 3%.