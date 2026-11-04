Mauvaise nouvelle pour les joueurs du Loto : en 2027, le prix de la grille augmente et les gains minimums changent, « on se sent piégés »

Le prix de la grille du Loto va passer de 2,20 euros à 2,30 euros à compter du 4 octobre 2027. La décision a été prise le 15 octobre 2026 par l’Autorité nationale des jeux (ANJ), et rendue publique quelques jours plus tard seulement.

Ce relèvement de dix centimes met fin à plus de dix ans de stabilité tarifaire. Le dernier changement de prix remontait à mars 2017. Quelques millions de joueurs réguliers sont concernés par cette évolution, tout comme par les autres ajustements décidés en même temps par l’ANJ.

Parallèlement à la hausse du prix, le gain minimum garanti à tout gagnant passera de 2,20 euros à 3 euros dès l’entrée en vigueur de la mesure, en octobre 2027. L’ANJ parle d’une revalorisation du gain minimum.

La Française des jeux (FDJ), qui commercialise et gère le tirage du Loto, a par ailleurs demandé à revoir les règles du roll-down. Ce mécanisme permet de redistribuer la mise accumulée aux joueurs ayant trouvé les cinq premiers numéros, sans le numéro chance, lorsqu’aucun gagnant n’a décroché le gros lot pendant un certain nombre de tirages consécutifs.

Jusqu’à présent, la FDJ attendait 34 tirages sans vainqueur avant de déclencher cette redistribution. À partir d’octobre 2027, ce seuil tombera à 11 tirages seulement, ce qui accélérera nettement le versement de ces sommes aux joueurs placés juste derrière le jackpot.

Le Loto a été lancé le 19 mai 1976, d’abord réservé à la région parisienne. La grille coûtait alors un franc, soit l’équivalent de 76 centimes d’euro actuels compte tenu de l’inflation. Le prix a ensuite grimpé par étapes jusqu’à atteindre 2,20 euros en mars 2017, tarif resté inchangé jusqu’à cette nouvelle décision de l’ANJ.

Outre le Loto, la FDJ gère les jeux à gratter, les paris hippiques en France et certaines loteries à l’international. Selon le rapport d’activité 2025 de FDJ United, plus d’une personne majeure sur deux joue aux jeux du groupe sur le réseau français, les joueurs occasionnels se mobilisant surtout lors de cagnottes exceptionnelles ou d’événements particuliers. En 2025, la FDJ a rendu 189 personnes millionnaires grâce à l’EuroMillions et aux jackpots du Loto.

Ces évolutions tarifaires et structurelles visent, selon les informations rapportées par TF1, à dynamiser le jeu et attirer davantage de joueurs.