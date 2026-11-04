Mauvaise nouvelle pour les joueurs du Loto : en 2027, le prix de la grille augmente et les gains minimums changent, « on se sent piégés »

Dix centimes de plus, mais un gain minimum qui grimpe et un roll-down trois fois plus rapide : le Loto change ses règles en 2027. Voici ce qui attend les joueurs dès octobre.

Photo of author
sleclerc
Publié le
Lecture : 2 min
0
Mauvaise nouvelle pour les joueurs du Loto : en 2027, le prix de la grille augmente et les gains minimums changent, « on se sent piégés »
Mauvaise nouvelle pour les joueurs du Loto : en 2027, le prix de la grille augmente et les gains minimums changent, « on se sent piégés » © journaldeleconomie.fr
LinkedInWhatsApp

Le prix de la grille du Loto va passer de 2,20 euros à 2,30 euros à compter du 4 octobre 2027. La décision a été prise le 15 octobre 2026 par l’Autorité nationale des jeux (ANJ), et rendue publique quelques jours plus tard seulement.

Ce relèvement de dix centimes met fin à plus de dix ans de stabilité tarifaire. Le dernier changement de prix remontait à mars 2017. Quelques millions de joueurs réguliers sont concernés par cette évolution, tout comme par les autres ajustements décidés en même temps par l’ANJ.

Parallèlement à la hausse du prix, le gain minimum garanti à tout gagnant passera de 2,20 euros à 3 euros dès l’entrée en vigueur de la mesure, en octobre 2027. L’ANJ parle d’une revalorisation du gain minimum.

La Française des jeux (FDJ), qui commercialise et gère le tirage du Loto, a par ailleurs demandé à revoir les règles du roll-down. Ce mécanisme permet de redistribuer la mise accumulée aux joueurs ayant trouvé les cinq premiers numéros, sans le numéro chance, lorsqu’aucun gagnant n’a décroché le gros lot pendant un certain nombre de tirages consécutifs.

Jusqu’à présent, la FDJ attendait 34 tirages sans vainqueur avant de déclencher cette redistribution. À partir d’octobre 2027, ce seuil tombera à 11 tirages seulement, ce qui accélérera nettement le versement de ces sommes aux joueurs placés juste derrière le jackpot.

Le Loto a été lancé le 19 mai 1976, d’abord réservé à la région parisienne. La grille coûtait alors un franc, soit l’équivalent de 76 centimes d’euro actuels compte tenu de l’inflation. Le prix a ensuite grimpé par étapes jusqu’à atteindre 2,20 euros en mars 2017, tarif resté inchangé jusqu’à cette nouvelle décision de l’ANJ.

Outre le Loto, la FDJ gère les jeux à gratter, les paris hippiques en France et certaines loteries à l’international. Selon le rapport d’activité 2025 de FDJ United, plus d’une personne majeure sur deux joue aux jeux du groupe sur le réseau français, les joueurs occasionnels se mobilisant surtout lors de cagnottes exceptionnelles ou d’événements particuliers. En 2025, la FDJ a rendu 189 personnes millionnaires grâce à l’EuroMillions et aux jackpots du Loto.

Ces évolutions tarifaires et structurelles visent, selon les informations rapportées par TF1, à dynamiser le jeu et attirer davantage de joueurs.

Suivez-nous sur Google News

A lire aussi :

Livret A, LEP, LDDS : ce que le 1er août 2026 pourrait enfin changer pour votre épargne

Livret A : le plafond va augmenter, voici de combien

Mauvaise nouvelle pour les joueurs du Loto : en 2027, le prix de la grille augmente et les gains minimums changent, « on se sent piégés »

Mauvaise nouvelle pour les joueurs du Loto : en 2027, le prix de la grille augmente et les gains minimums changent, « on se sent piégés »

Restos du coeur crise

Additif caché : comment les marques vous trompent avec les mentions « sans »

Consommation record en 2023 : la demande de pétrole au plus haut

TotalEnergies prévoit un pic pétrolier entre 2035 et 2040

Il remplit sa cuve de fioul fin octobre pour être tranquille : le lendemain, TotalEnergies baissait de 200 € les 1 000 litres

Il remplit sa cuve de fioul fin octobre pour être tranquille : le lendemain, TotalEnergies baissait de 200 € les 1 000 litres

Les boissons, toujours parmi les produits les plus vendus dans la grande distribution

Marges à 13% : les coulisses des prix en supermarché révélées

Laisser un commentaire

© 2024 | Journal de l'Économie | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly