« De la compétition à l’affrontement » : Comprendre la guerre économique mondiale

Dans l’ombre des projecteurs, une lutte féroce oppose multinationales et États pour dominer, manipuler et imposer leurs règles. Sorti aujourd’hui, De la compétition à l’affrontement de Nicolas Moinet révèle les coulisses de ces affrontements invisibles, où espionnage, prédation économique et manœuvres d’influence redéfinissent la souveraineté mondiale.

Dans ce nouvel opus de la série Sentiers de la guerre économique, Nicolas Moinet, l’un des meilleurs experts français en la matière, expose les stratégies secrètes et les batailles cachées qui façonnent notre monde. À travers des analyses percutantes et des études de cas saisissantes, l’auteur dévoile comment l’information et l’influence sont devenues des armes décisives dans un champ de bataille où chaque décision compte. Alliances fragiles, rivalités implacables : rien n’échappe à cette guerre de l’ombre, où les perdants demeurent souvent invisibles.

Plus qu’un simple constat, ce livre est un véritable manifeste. Nicolas Moinet appelle à une prise de conscience collective et plaide pour une intelligence économique proactive, mêlant éthique et stratégie. Il souligne l’urgence, pour la France, de développer une culture solide de la souveraineté, bâtie sur une coopération renforcée entre acteurs publics et privés.

Accessible et captivant, De la compétition à l’affrontement s’adresse autant aux spécialistes qu’aux citoyens soucieux de comprendre les enjeux de pouvoir et d’indépendance dans un monde globalisé. Une lecture indispensable, disponible dès aujourd’hui en librairie.